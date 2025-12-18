W sylwestra telewidzowie będą mogli obejrzeć specjalnie przygotowane dla nich koncerty w TVP, Polsacie i TV Republika. Zapowiadane są gwiazdy i świetna zabawa.

Sting przyjedzie do Katowic

W tym toku Telewizja Polska organizuje koncert w Katowicach. Wielka scena stanie pod kultowym Spodkiem. Widzów do tańca mają poderwać największe gwiazdy. To m.in. Ich Troje, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Kayah, Piersi, Piotr Kupicha i Feel, Oskar Cyms, Roxie, Viki Gabor, CLEO, Kuba Badach, Margaret, Michał Szpak, Dawid Kwiatkowski, a także Mandaryna i Andrzej Piaseczny. Wielką gwiazdą koncertu ma być Sting.

Włoskie gwiazdy w Katowicach na sylwestrze TVP

Ujawniono także, że TVP zaprosiła włoski duet, który ma na koncie wiele przebojów. To Romina Power i Al Bano. Od 1975 do 1995 roku nagrywali razem płyty, wypromowali kilka hitów, takich jak "Sharazan", "Felicità" i "Ci Sara", a wkrótce zaczęto ich nazywać prawdziwymi prekursorami italo disco. Romina Power i Al Bano rozeszli się w 1999 r. Na ich życiu położyło się cieniem zaginięcie ich najstarszej córki, Ylenii. Przestali też razem koncertować. Po kilkunastu latach znowu stanęli razem na scenie.

Gdzie oglądać "Sylwester z Dwójką"?

"Sylwester z Dwójką" to bezpłatna, otwarta impreza plenerowa odbędzie się 31 grudnia pod Spodkiem w Katowicach. Wejście na teren wydarzenia możliwe będzie od wczesnego wieczoru, a część koncertowa potrwa do pierwszych chwil Nowego Roku. Transmisja odbędzie się na żywo w TVP2 i w serwisie streamingowym TVP VOD. Start 31 grudnia o godz. 19:50.