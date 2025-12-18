Sylwester w TV Republika. Kto poprowadzi imprezę?

TV Republika po raz drugi w swojej karierze przygotuje sylwestrowy koncert. Podobnie, jak rok temu, impreza odbędzie się w Chełmie. Koncert pod nazwą "Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie z Republiką" poprowadzą:

Anna Popek

Rafał Patyra

Natalia Rzeźniczak

Adrian Borecki.

Sylwester w TV Republika. Kto wystąpi w Chełmie?

Zaproszenia dla widzów i mieszkańców Chełma już pojawiają się w sieci. "Zapraszamy na najbardziej roztańczonego sylwestra w Chełmie! Telewizja Republika zaprasza na wyjątkową sylwestrową noc pełną muzyki, tańca i dobrej energii. Razem z Państwem przywitamy Nowy Rok w rytmie największych przebojów i w niepowtarzalnej atmosferze. Chełm. Sylwester z Telewizją Republika. Bądźcie z nami - odliczajmy do Nowego Roku wspólnie!" - czytamy w mediach społecznościowych TV Republika.

Zagraniczne gwiazdy w TV Republika. Wiadomo, kto jest drugą

Podczas imprezy sylwestrowej TV Republika nie zabraknie zarówno rodzimych, jak też zagranicznych gwiazd. Wśród nich zobaczymy takie zespoły jak:

Weekend

Playboys

Topky

Defis

Afterparty

M.I.G.

Bayer Full.

Nie zabraknie również, podobnie jak w Polsacie, czy TVP zagranicznych gwiazd. Już wiadomo, że zespołem, który pojawi się w Chełmie będzie Fun Factory znany z takiego hitu jak "I Wanna Be with U". Kolejną zagraniczną gwiazdą będzie, jak dowiedział się portal Plejada, włoska grupa muzyczna Corona. Na swoim koncie zespół ten ma takie hity jak "The Rhythm Of The Night", "Baby Baby" czy "I Don't Wanna Be a Star". Transmisja "Wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie z Republiką" rozpocznie się 31 grudnia o godz. 20.00 i potrwa do 1 w nocy.