Ostatni odcinek 12. edycji programu „Rolnik szuka żony” . To podsumowanie poszukiwań uczucia na całe życie. Emocje sięgały zenitu. Jedni się rozstali i przyznali do porażki, a inni znaleźli miłość. Uczestnicy byli czasem do bólu szczerzy, gdy podsumowali swoje relacje. W finale pojawi się Edyta Górniak, a widzowie poznają prawdę o związkach Basi, Krzysztofa i Gabriela.

Kto szukał miłości w 12. edycji show "Rolnik szuka żony"?

Wśród uczestników 12. edycji programu Rolnik szuka żony znalazło się czterech mężczyzn i jedna kobieta.

Barbara (32 lata)

Arkadiusz (24 lata)

Krzysztof (28 lat)

Gabriel (31 lat)

Roland (37 lat)

Smutny finał relacji Agnieszki i Krzysztofa

Jak się okazuje, Agnieszka i Krzysztof nie stworzą związku. Opowiedzieli o tym w finałowym odcinku. Dziewczyna stwierdziła, że nie ma nimi chemii i już. "Dzień po randce Agnieszka zakończyła naszą relację. Przeżyłem to bardzo, bo się nie spodziewałem…" - powiedział Krzysztof. "Był moment, kiedy myślałam, że to się uda… na grillu. Cały czas się łudziłam, że może coś z tego będzie, bo bywały takie momenty, że myślałam »Ale fajny facet«. Jednak pewna kluczowa kwestia zaważyła na przyszłości tej relacji. Brak chemii… dużo wcześniej mówiłam, że nic do niego nie czuję, że nie ma tej iskierki, a mimo wszystko Krzyś się mnie pytał, czy będę jego dziewczyną…" - wyznała Agnieszka.

Roland i Karolina z "Rolnik szuka żony" - co z nimi?

Największe emocje będą towarzyszyły Rolandowi i jego kandydatkom. Rolnik przyzna, że wahał się między dwiema kobietami: Olą i Karoliną. Jedną wybierał rozumem, drugą sercem. "Nie słuchałem siebie. Wybrałem to na logikę, miałem do niej blisko i myślałem, że to się ułoży. Wybrałem bardziej rozumem" - powiedział Roland, opowiadając o wyborze Oli. Jak się okazuje on i Karolina pogodzili się, ale znowu im nie wyszło. "Ja ciągle wybaczałam. Wybaczałam, bo wierzyłam, że możemy być razem. Zależało mi na nim i udowadniałam mu to na każdym możliwym kroku. Po randce wyjazdowej też ja odezwałam się do niego pierwsza. No i w zasadzie byliśmy razem do teraz" - przyznała Karolina i dodała, że rozstali się 2 tygodnie temu.

Basia i Mateusz

Basia i Mateusz wydawali się zgraną parą, ale okazuje się, że rozmawiali nawet o rozstaniu. "W tej chwili nie było jakiegoś przełamania, żeby nagle się pojawiło silne uczucie" - stwierdził Mateusz. "To jest silna kobieta, i to od niej zależy, na ile ona jest w stanie dopuścić silnego mężczyznę do siebie. Bo czy ona nie będzie chciała przypadkiem mieć jednak takiego mężczyznę, którym będzie mogła kierować. Mieliśmy bardzo ważną rozmowę, gdzie rozmawialiśmy o tym, czy się rozstać, czy kontynuować tę relację. Razem. Jesteśmy razem" - uspokoił jednak Mateusz Martę Manowską.

Wybory Gabriela w "Rolnik szuka żony"

Gabriel poznał trzy kandydatki: Klaudię, Karolinę i Weronikę. Wybrał Weronikę. "Z Weroniką nadal jesteśmy ze sobą, spotykamy się i pogłębiamy relację" - wyznał Gabriel w ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony". Także Weronika przyznała, że ich związek jest głębszy. "Pojawiło się takie ugruntowane uczucie, więc mam nadzieję, że to idzie w dobrym kierunku" - powiedziała kobieta.

Czy Arkadiusz z "Rolnik szuka żony" znalazł kobietę życia?

Julia i Arek potwierdzili w finale, że są razem i chcą kontynuować znajomość. W jednym z odcinków Arek poprosił Julię by zaśpiewała coś dla niego. Dziewczyna sięgnęła po mikrofon i zaśpiewała przebój "Jestem kobietą" Edyty Górniak. Za to wyjątkowe wykonanie piosenki w finale "Rolnik szuka żony" Julię czekała niespodzianka. Produkcja postarała się i kandydatka Arka miała okazję porozmawiać ze swoją idolką Edytą Górniak.