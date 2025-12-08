Agnieszka Maciąg zmarła w wieku 56 lat. Modelka, aktorka oraz autorka książek na temat samorozwoju kilka miesięcy temu dowiedziała się, że ma wznowę choroby nowotworowej, z którą się zmagała.

Agnieszka Maciąg nie żyje. Tak mąż poinformował o jej śmierci

O jej śmierci w sieci poinformował jej mąż Robert Wolański. Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi miłość. Siłę. Wiarę i zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz światłością jesteś ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność. Będę zawsze widzieć twoje oczy pełne miłości. Twoja radość i pełnia życia będą żyć we mnie zawsze - napisał Robert Wolański na Instagramie.

Nowy wpis na profilu Agnieszki Maciąg

Teraz na profilu Agnieszki Maciąg pojawił się nowy wpis. Opublikowano na nim wiersz "Velvet Orchid" z tomiku autorki "Zielone Pantofle - 55 wierszy Agnieszki Maciąg". Pod tym postem fani zmarłej modelki oddali jej hołd.

"Wciąż myślami przy tobie, jakoś nie potrafię się pogodzić z tym, że ciebie już tutaj na ziemi nie ma", "Ciągle nie mogę uwierzyć", "Święta przygotowuję Agnieszko zawsze z twoją książką i dla mnie zawsze będziesz" - pisali.

Mąż Agnieszki Maciąg podjął ważną decyzję

Z kolei jej mąż Robert Wolański poinformował o tym, jaką decyzję podjął. Konto Agnieszki Maciąg pozostanie nadal aktywne. "Postaram się, aby to miejsce dalej żyło" - poinformował.