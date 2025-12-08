Agnieszka Maciąg zmarła w wieku 56 lat. Modelka, aktorka oraz autorka książek na temat samorozwoju kilka miesięcy temu dowiedziała się, że ma wznowę choroby nowotworowej, z którą się zmagała.

Agnieszka Maciąg nie żyje. Tak mąż poinformował o jej śmierci

O jej śmierci w sieci poinformował jej mąż Robert Wolański. Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi miłość. Siłę. Wiarę i zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz światłością jesteś ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność. Będę zawsze widzieć twoje oczy pełne miłości. Twoja radość i pełnia życia będą żyć we mnie zawsze - napisał Robert Wolański na Instagramie.

Reklama
Tak syn pożegnał Agnieszkę Maciąg. 'Boli tak bardzo...'
Tak syn pożegnał Agnieszkę Maciąg. "Boli tak bardzo..."

Zobacz również
Reklama

Nowy wpis na profilu Agnieszki Maciąg

Teraz na profilu Agnieszki Maciąg pojawił się nowy wpis. Opublikowano na nim wiersz "Velvet Orchid" z tomiku autorki "Zielone Pantofle - 55 wierszy Agnieszki Maciąg". Pod tym postem fani zmarłej modelki oddali jej hołd.

"Wciąż myślami przy tobie, jakoś nie potrafię się pogodzić z tym, że ciebie już tutaj na ziemi nie ma", "Ciągle nie mogę uwierzyć", "Święta przygotowuję Agnieszko zawsze z twoją książką i dla mnie zawsze będziesz" - pisali.

Mąż Agnieszki Maciąg podjął ważną decyzję

Z kolei jej mąż Robert Wolański poinformował o tym, jaką decyzję podjął. Konto Agnieszki Maciąg pozostanie nadal aktywne. "Postaram się, aby to miejsce dalej żyło" - poinformował.