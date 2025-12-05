W czwartek 4 grudnia miało miejsce wydarzenie z okazji premiery nowego filmu w reżyserii Macieja Kawulskiego - "Dziki". To pierwszy polski film nakręcony przy użyciu wielkoformatowej kamery, a konkretnie ARRI ALEXA 65. Główną rolę zagrał Tomasz Włosok.

Leszek Lichota rozstał się z Marzeną Wrońską

Leszek Lichota i Ilona Wrońska tworzyli związek przez ponad dwie dekady. Poznali się w 2003 r. na planie "Na Wspólnej" i wspólnie wychowują dwoje dzieci - Nataszę i Kajetana. W październiku tego roku para oficjalnie potwierdziła rozstanie, publikując wspólne oświadczenie. "W związku z licznymi zapytaniami o wspólne wywiady chcielibyśmy poinformować Was, że od kilku miesięcy nie jesteśmy już prywatnie parą i nie mieszkamy razem, ale nadal razem pracujemy i prowadzimy nasz glamping. Prosimy media o niekomentowanie naszego życia osobistego i uszanowanie prywatności naszej i naszych dzieci. Skupiamy się na pozytywach. Pozdrawiamy, Ilona i Lechu" - napisali wówczas w swoich mediach społecznościowych.

Reklama

Reklama

Nowa partnerka?

4 grudnia na premierze filmu "Dziki" Leszek Lichota przyszedł w towarzystwie nowej partnerki. Chętnie pozowali do zdjęć. Szybko ustalono, że towarzyszką aktora jest Katarzyna Baran, stylistka i kostiumografka znana między innymi z programu "Związki z modą" emitowanego w TVN Style. Jej obecność u boku Lichoty wzbudziła spore zainteresowanie, bo niedawno głośno było o jego rozstaniu z wieloletnią partnerką, Iloną Wrońską.