"Taniec z Gwiazdami" rozpoczął się we wrześniu i już za chwilę okaże się, kto wygra tę jubileuszową edycję i zdobędzie Kryształową Kulę. Na parkiecie zostało już tylko pięć par, które powalczą o finał.

Kto wystąpi w półfinale programu "Taniec z Gwiazdami"?

W ostatnim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" odpadła Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Uczestnicy, którzy dotarli do półfinału i zawalczą o Kryształową Kulę to:

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,

Maurycy Popiel i Sara Janicka,

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska,

Tomasz Karolak i Izabela Skierska,

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Zmiana reguł w "Tańcu z Gwiazdami". Co się zmieni w półfinale?

Jak informuje radio Eska w półfinale ma dojść do zmian. Chodzi o nową formułę rywalizacji. Mają znacznie odbiegać od tych, które widzowie już znają. Jak donosi Eska dwie pary z najwyższą łączną liczbą punktów od jurorów oraz widzów automatycznie znajdą się w finale. Pozostałe trzy pary będą rywalizować o ostatnie miejsce w finale w dogrywce.

Kiedy półfinał "Tańca z Gwiazdami"?

O tym, kto wejdzie do finału zadecydują nie widzowie, ale jurorzy. To właśnie oni wyeliminują dwie pary. Czy rzeczywiście tak to będzie wyglądać? Tego dowiemy się w najbliższą niedzielę (9 listopada) podczas półfinału programu "Taniec z Gwiazdami".