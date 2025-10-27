Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z "Tańca z Gwiazdami"

W 7. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" pary tańczyły do włoskich piosenek. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wykonali układ tańca współczesnego, za który otrzymali 33 punkty. Mimo to odpadli z programu.

Taniec współczesny ma taką siłę, że jest lotny. (...) Mieliście piękną choreografię, ale trochę zabrakło mi tego lotu. (...) Trochę zabrakło mi oddechu - ocenił ich występ Tomasz Wygoda.

Mocne pożegnanie Agnieszki Kaczorowskiej. Co powiedziała?

To właśnie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" w pierwszym odcinku show potwierdzili plotki o tym, że są parą. Gdy żegnali się z programem Agnieszka Kaczorowska przejęła mikrofon a z jej ust padły mocne słowa. Możemy schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy i cholernie bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia - powiedziała a w jej oczach pojawiły się łzy.

Pożegnanie w "Tańcu z Gwiazdami". Co wyznała Agnieszka Kaczorowska?

Zwróciła się do osób, które są w podobnej sytuacji. Można żyć szczęśliwie, można żyć po swojemu. Można tańczyć według własnej melodii, a nie cudzej, na własnych zasadach - powiedziała. Możemy teraz tańczyć tylko dla siebie, kocham cię, skarbie - stwierdziła i czule popatrzyła na Marcina Rogacewicza.

Aktor również zabrał głos a jego wypowiedź była krótka i treściwa. Bardzo dziękuję, że nauczyłaś mnie tańczyć i no cóż, do zobaczenia - powiedział. Po tych słowach do końca emisji na antenie obydwoje trwali w miłosnym uścisku.