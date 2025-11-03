"Taniec z gwiazdami" powoli zbliża się do finału. W niedzielę widzowie zobaczyli 8. odcinek tanecznego show Polsatu. Nominowane do odpadnięcia były Katarzyna Zillmann z Janją Lesar oraz Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassinem.

Barbara Bursztynowicz odpadła z "Tańca z Gwiazdami"

W tym odcinku "Tańca z Gwiazdami" pary tańczyły dwa tańce. Jeden z nich wykonywało w trio, ze zwycięzcą poprzedniej edycji. Na parkiecie zobaczyliśmy m.in. Annę Muchę, Joannę Mazur, Anetę Zając, Rafała Mroczka, Anitę Sokołowską i Roberta Wabicha.

Reklama

Komentarze po odejściu Barbary Bursztynowicz

Ostatecznie z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Werdykt wywołał lawinę komentarzy w sieci. Wielu internautów stwierdziło, że to sprawiedliwy werdykt. "I bardzo dobrze, już dawno powinni odpaść"; "W końcu sprawiedliwe opuszczenie programu"; "Tym razem nie było niespodzianki"; "W końcu sprawiedliwie. Powinna już odpaść tydzień temu"; "I koniec »Basia do finału!«" - pisali.

"Już dawno powinna odpaść" kontra "Szkoda pani Basi"

Byli również tacy, którym wynik się nie spodobał. "Wielki szacunek i ukłon dla was. Pani Basiu proszę się nie smucić i tak daleko pani zaszła w tym programie"; "Szkoda pani Basi"; "Dziękuję pani Basiu za przełamywanie barier, pokazywanie światu, że w każdym wieku należy walczyć o marzenia"- pisali fani aktorki.