Kolejny odcinek programu "Taniec z Gwiazdami", który widzowie mogli zobaczyć w niedzielę był pełen emocji. Uczestnicy zatańczyli kultowe choreografie, które zostały już zaprezentowane we wcześniejszych edycjach i zapisały się w pamięci widzów.

"Taniec z Gwiazdami". Olek Sikora odpadł z programu

Najwięcej punktów, bo aż cztery "dziesiątki" otrzymali w tym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko oraz Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Z programem pożegnali się Aleksander Sikora i Daria Syta.

Reklama

Olek Sikora pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami". Wspomniał o ślubie

Aleksander Sikora żegnając się z programem podziękował produkcji za to, że mógł wziąć udział w tanecznym show Polsatu. Zwrócił się również do Edwarda Miszczaka i Niny Terentiew. Im podziękował za to, że mógł dołączyć do szeregów pracowników Polsatu. Nie zapomniał również podziękować swojej tanecznej partnerce. Dziękując jej nagle wypalił o ślubie. Niespodziewanie zdradził, że niebawem zatańczą razem na weselu.

Taneczna partnerka Olka Sikory wychodzi za mąż. Za kogo?

Okazuje się, że Daria Syta wychodzi za mąż. Dziękuję Darii. Co prawda ta przygoda zwana "Tańcem z gwiazdami" kończy się, ale to, co wygraliśmy, to nasza relacja. Za parę tygodni będziemy tańczyć na twoim weselu. Jesteś wspaniała - powiedział Aleksander Sikora. Jury nagrodziło parę oklaskami a prowadzący pogratulowali.

Daria Syta również zabrała głos. Droga produkcjo, chciałam podziękować za wspaniałych przyjaciół, których zawsze tutaj poznaję. Dziękuję moim rodzicom, którzy są na każdym odcinku, dziadkom, bratu i narzeczonemu, który tak bardzo mnie wspiera - powiedziała tancerka.

Reklama

Wybrankiem Darii Syty jest siatkarz Igor Grobelny. W rozmowie z RMF FM tancerka przyznała, że swój związek chcieli utrzymać w tajemnicy, ale gdy partnerowała Maciejowi Musiałowi zdała sobie sprawę z tego, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" i występy u boku Macieja Musiała mogą wywoływać plotki o ich romansie, dlatego wolała wyznać, że ma narzeczonego.

Nie byliśmy pierwsi do tego, żeby publikować nasz związek w mediach społecznościowych. Jakoś tak naturalnie wychodziło, że to szczęście domowe trzymaliśmy dla siebie. Ale ja już wiedziałam, że będę w "Tańcu z gwiazdami", wiedziałam, z kim będę tańczyć, przegadaliśmy to... - mówiła w rozmowie z RMF FM.