Jakub Pursa rozpoznawalność zdobył występując w programie "You can dance - Po prostu tańcz". Można go było również zobaczyć w show "Got to dance. Tylko taniec", w którym występował w duecie z siostrą.

Choreograf "Tańca z Gwiazdami" pożegnał bliską osobę

Związał się również z programem "Taniec z gwiazdami", w który był choreografem. Na jednej z sal treningowych poznał Michała Kassina, z którym prywatnie był w związku. W marcu 2025 postanowili się rozstać, ale pozostali przyjaciółmi.

Reklama

Teraz Jakub Pursa zamieścił w sieci wpis, w którym poinformował, że stracił bliską mu osobę. Opublikował nekrolog, z którego wynika, że zmarł jego ojciec. Dodał również czarno-białe zdjęcie, na którym pozuje z rodzicami i siostrą.

Jakub Pursa poinformował o szczegółach pogrzebu

We wpisie, który zamieścił Jakub Pursa, podane zostały szczegóły pogrzebu. Odbędzie się on 29 grudnia o godz. 11.30 w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Po mszy ojciec Jakuba Pursy zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.

Choreograf "Tańca z Gwiazdami" o śmierci bliskiej osoby: "Już nie cierpi"

Jakub Pursa wyznał w zamieszczonym wpisie, że to trudny czas i dla niego, i jego rodziny.Nasz tata chorował. Ostatnie trzy lata były dla niego narastającym cierpieniem. Walczył jak lew, żył dwukrotnie dłużej niż szacowali to lekarze. Był dzielny. Już nie cierpi - napisał choreograf. Przyznał także, że choroba sprawiła, że "cierpieli wszyscy".

Najgorsze w tym okresie było obserwowanie rozwoju choroby, chęć pomocy i całkowita niemoc - mimo największych chęci. Trudne było również pogodzenie się z losem - wyznał Pursa. Dodał, że choć jest mu trudno, nadal ma wiele powodów do uśmiechu. Mimo wszystko ten rok uważam za najpiękniejszy z dotychczasowych pod wieloma względami - o czym na pewno wam opowiem wkrótce - napisał Jakub Pursa.