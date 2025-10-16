"Taniec z Gwiazdami" świętuje jubileusz

"Taniec z Gwiazdami" wystartował kilka tygodni temu. Ta edycja tanecznego show Polsatu jest 30., która odbywa się w Polsce. Oznacza to, że "Taniec z Gwiazdami" obchodzi swój jubileusz.

Reklama

Tym razem na udział w tym show i spróbowanie swoich sił na tanecznym parkiecie dali się namówić: Ewa Minge, Marcin Rogacewicz, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Tomasz Karolak, Aleksander Sikora, Maja Bohosiewicz, Katarzyna Zillmann, Maurycy Popiel, Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz Lanberry.

Tancerze, których można zobaczyć w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" to: Michał Bartkiewicz, Albert Kosiński, Izabela Skierska, Janja Lesar, Kamil Kuroczko, Michał Kassin, Sara Janicka, Piotr Musiałkowski, Daria Syta, Agnieszka Kaczorowska, Magdalena Tarnowska.

"Taniec z Gwiazdami". Kto z kim tańczy w tej edycji?

Z programu wycofał się Michał Czernecki, który doznał kontuzji. Gwiazdy i tancerze stworzyli następujące pary:

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz,

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński,

Tomasz Karolak i Izabela Skierska,

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,

Maurcy Popiel i Sara Janicka,

Lanberry i Piotr Musiałkowski,

Aleksander Sikora i Daria Syta,

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,

Bagi i Magdalena Tarnowska.

Maja Bohosiewicz rezygnuje z "Tańca z Gwiazdami"?

Okazuje się, że z dalszego udziały w "Tańcu z Gwiazdami" chce wycofać się Maja Bohosiewicz. Jak podaje Pudelek powodem tej decyzji ma być poważna kontuzja.

Maja Bohosiewicz rozważa rezygnację z "Tańca z Gwiazdami". Gwiazda podczas treningów nabawiła się poważnej kontuzji związanej z żebrem - mówi informator Pudelka.

Co zrobi produkcja "Tańca z Gwiazdami"? Lanberry wróci do show?

Produkcja show "Taniec z Gwiazdami" ma zastanawiać się, co zrobić w tej sytuacji. Rozwiązania są dwa. Albo do programu wróci Lanberry, która jako ostatnia pożegnała się z programem, albo skład pozostanie taki, jaki jest, tyle tylko, że nie będzie w nim Mai Bohosiewicz i jej tanecznego partnera Alberta Kosińskiego.

Piotr Musiałkowski, który tańczył w tej edycji z Lanberry opublikował na Instagramie wideo, na którym śpiewa o powrocie do "Tańca z Gwiazdami". Pov: jak tu wrócić do TzG? Może mógłbym zaśpiewać opening xD. Co myślicie o tym pomyśle? Trenuję pozostałe talenty, może pozwolą mi w tej edycji @tanieczgwiazdami zaśpiewać, skoro już nie mogę zatańczyć - napisał pod filmem. Jego post został "zalajkowany" przez Maję Bohosiewicz. Czy aktorka zrezygnuje z dalszego udziału w show? Przekonamy się o tym już w niedzielę.