Tomasz Karolak to aktor, który od lat ma wielu fanów. Lubią jego poczucie humoru oraz kreacje aktorskie, które stworzył m.in. w serialu "39 i pół", "Listach do M" czy "Planecie singli".

Tomasz Karolak wiele lat szukał swojej wiary

Od kilku tygodni można go również oglądać w show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Mimo, że nie za bardzo taneczne pląsy wychodzą mu na parkiecie, fani wciąż oddają na niego głosy i dzięki temu udaje mu się przechodzić dalej.

Okazuje się, że Tomasz Karolak interesuje się tematyką związaną z wiarą. Nie ukrywa, że od lat zgłębia różne formy duchowości. Po latach poszukiwań, jak wyznał, wreszcie odnalazł odpowiednią dla siebie religię.

Tomasz Karola porzucił katolicyzm

W podcaście "NieZŁY Pacjent" opowiedział o poszukiwaniach swojej wiary. Przyznał, że porzucił katolicyzm na rzecz protestantyzmu. Wyjaśnił, że docenił prostotę oraz skoncentrowanie na bezpośredniej relacji z Bogiem w tym wyznaniu. Przyznaje, że właśnie dzięki tej religii odnalazł poczucie spokoju i równowagi. Aktor wyznał, że jego doświadczenia z chrześcijaństwem sięgają lat 90., kiedy to spędzał czas w klasztorze.

Tomasz Karolak wybrał protestantyzm. Co praktykował wcześniej?

Jak zacząłem się interesować [wiarą - przyp. red.], to doszedłem do takiego wniosku, że jestem protestantem. Będę zmieniał po prostu wyznanie- mówił Karola w podcaście z 2024 roku. Jego droga do odnalezienia swojej drogi duchowej była długa i kręta. Tomasz Karolak zanim przeszedł na protestantyzm praktykował rytuały mające pomóc mu w osiągnięciu równowagi psychicznej. Była to m.in. ayahuasca czy kambo, czyli obrzędy z dalekich regionów świata. Obydwa rytuały są dosyć kontrowersyjne a naukowcy zdecydowanie odradzają ich praktykowania.