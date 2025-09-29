Trwa 30. jubileuszowa edycja programu "Taniec z Gwiazdami". W 3. odcinku tanecznego show Polsatu pojawiło się wiele gwiazd, które wystąpiły w poprzednich edycjach. Nie zabrakło tych, którzy wygrali ten show.

Jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Kto pojawił się w programie? Kogo zabrakło?

Wśród nich można było dostrzec m.in. Katarzynę Cichopek, Vanessę Alexander, Beatę Tadlę czy Anetę Zając. Podczas tego odcinka pojawili się również byli prowadzący "Taniec z Gwiazdami" - Piotr Gąsowski i Katarzyna Skrzynecka. Nie wszyscy jednak pojawili się, by świętować. Zabrakło chociażby Kacpra Kuszewskiego, Nataszy Urbańskiej czy Małgorzaty Foremniak.

Beata Kozidrak pojawi się w show "Taniec z Gwiazdami". Kogo zastąpi?

Jak dowiedział się Pudelek w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" pojawi się Beata Kozidrak. Piosenkarka przez ostatnie miesiące była nieobecna zarówno na scenie, jak i na czerwonych dywanach. Powodem była choroba nowotworowa, z którą się zmagała. Teraz pojawi się publicznie i zasiądzie w jury programu "Taniec z Gwiazdami". Nie wiadomo, czy będzie piątym jurorem, czy zastąpi jednego z obecnych. Przypomnijmy, że w jury programu "Taniec z Gwiazdami" zasiadają obecnie Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda.

Wszyscy są podekscytowani, bo Beata rzadko się teraz pokazuje i jej obecność w jury z pewnością wzbudzi sporo emocji - mówi osoba z produkcji w rozmowie z Pudelkiem.