Anna Mucha poznała Jakuba Wonsa w 2016 roku. Obydwoje pracowali wówczas nad spektaklem "Letni dzień". Ponownie spotkali się dwa lata później podczas pracy na planie serialu "M jak miłość", w którym Anna Mucha gra od lat a Jakub otrzymał epizodyczną rolę.

Anna Mucha i Jakub Wons - para prywatnie i zawodowo

Ich relacja z czasem przerodziła się w uczucie. Przez dłuższy czas udawało im się utrzymać ich związek w tajemnicy. Obydwoje chcieli, by ich relacja rozwijała się w spokoju i bez zbędnego zainteresowania mediów. W 2020 roku zostali jednak przyłapani na randce przez paparazzi.

Anna Mucha i Jakub Wons nie tylko są parą, ale są również związani zawodowo. Ona gra główną rolę w spektaklu "O mało co...", który reżyseruje on. Wspólnie współpracują także przy sztuce "Wacław rządzi!". W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w podcaście "Świat Gwiazd" Mucha opowiedziała o tym, jak wygląda ich związek.

To Anna Mucha powiedziała o swoim partnerze

Ja jestem producentką, on jest reżyserem. Ja jestem aktorką, on jest aktorem, więc spotykamy się na scenie i przy okazji różnego rodzaju produkcji teatralnych. Myślę, że mamy fajny już team - stwierdziła aktorka.

Dodała, że jej zdaniem obydwoje wypracowali sobie fajną metodę rozdzielania życia prywatnego od zawodowego. I w momencie, kiedy koncentrujemy się na spotkaniach produkcyjnych, to chociaż by to była 23, mówimy sobie: "Teraz otwieramy spotkanie produkcyjne". I czasem przyklejamy sobie żółte karteczki z podpisem "producent" na czole i wtedy wchodzimy w te role, a później wchodzimy w nasze domowe role - stwierdziła Mucha.

Anna Mucha wspomina swoje poprzednie związki

W rozmowie z Szymkowiakiem aktorka nawiązała również do swoich poprzednich związków. Anna Mucha była m.in. partnerką Kuby Wojewódzkiego, czy Marcela Sory.

Zawsze dobrze dobierałam partnerów, relacje mi się udawały. Nie ignoruję czerwonych flag. Słucham tego, co mówią do mnie ludzie wokół - wyznała Mucha. Dopytywana o to, czy zamierza zostać żoną i wziąć ślub ze swoim ukochanym stwierdziła, że nigdy się nad tym nie zastanawiała.

Powiem tak: fajne jest, jak budzisz się u boku człowieka, którego kochasz i z którym masz przyjemność, jak spędzasz czas. I jak obok niego zasypiasz, to jest fajne. Obok człowieka, który cię wspiera i buduje - powiedziała Mucha.