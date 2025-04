Drugi sezon serialu "Zatoka szpiegów" rozgrywa się tuż przed niemieckim atakiem na ZSRR. Do szpiegowskiej rozgrywki włączają się Sowieci. Franz Neumann ponownie staje w centrum wydarzeń w 1941 roku, sześć miesięcy po nieudanym sabotażu pancernika „Bismarck”. Okręt flagowy III Rzeszy, wciąż zacumowany w Gotenhafen (Gdyni), przygotowuje się do swojego pierwszego bojowego rejsu.

Engel nastaje na życie ukochanej Franza w 16. odcinku "Zatoki szpiegów"

W 12. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" 2. sezonu Greta Kessler (Karolina Kominek) miała zginąć w wyniku eksplozji bomby. Ta wiadomość sprawiła, że Franz (Bartosz Gelner) załamał się. Jest w Grecie zakochany. Greta jednak żyje. W 16. odcinku "Zatoki szpiegów" Engel (Michał Balicki) będzie czyhał na to, by przyłapać Franza (Bartosz Gelner) w towarzystwie rzekomo zmarłej Grety (Karolina Kominek). Heinrich dorwie tancerkę w klubie w Berlinie, spróbuje zdobyć informacje o jej miejscu zamieszkania, a kiedy spotka się ze ścianą, przyczai się, by przyłapać Neumana na gorącym uczynku. W 16. odcinku "Zatoki szpiegów" to będzie początek końca Engela. Rozpęta się piekło.

Ile odcinków liczy 2. serial "Zatoki szpiegów"?

Drugi sezon "Zatoki szpiegów" liczy sobie 10 odcinków.

Kiedy i gdzie oglądać 16. odcinek "Zatoki szpiegów"?

Nowe odcinki "Zatoki szpiegów" emitowane są w niedzielę, począwszy od 2 marca 2025 roku, o godzinie 20:20 w TVP1. 16. odcinek "Zatoki szpiegów" zobaczymy 13 kwietnia wieczorem.