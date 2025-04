Włodzimierz Szaranowicz to legenda dziennikarstwa sportowego. Przez ponad 40 lat był komentatorem najważniejszych sportowych wydarzeń w kraju i na świecie.

Włodzimierz Szaranowicz przez chorobą odszedł z pracy

Swoją dziennikarską karierę Włodzimierz Szaranowicz rozpoczął w latach 70. Jego głos najpierw można było usłyszeć w Polskim Radio, potem spróbował swoich sił w TVP i to tam pracował do końca swojej dziennikarskiej kariery. W latach 2009-2017 poza tym, że był prezenterem, powierzono mu funkcję dyrektora redakcji sportowej TVP.

Reklama

Włodzimierz Szaranowicz pożegnał się z pracą w 2019 roku. Nagle zniknął ze szklanego ekranu. Okazało się, że powodem jego decyzji były problemy ze zdrowiem.

Na co choruje Włodzimierz Szaranowicz?

Nagle zacząłem wolniej kojarzyć, nie znosiłem stresu, uciekałem przed nim. To się nie łączyło z życiem dziennikarskim, które mnie regenerowało, tylko z tym życiem dyrektorskim - mówił rozmowie z Jerzym Chronikiem dla TVP Sport.

Choroba, z jaką zmaga się Szaranowicz, to choroba Parkinsona. Dziennikarz w swojej książce "Włodzimierz Szaranowicz. Życie z pasją" napisał, że "stara się nie myśleć o tym, że ta choroba jest ze mną". Już kiedyś powiedziałem, że ten facet przysiadł się do mnie i do mojego życia nieproszony. I czuje się bardzo dobrze jako mój współtowarzysz - czytamy.

Tak dziś wygląda Włodzimierz Szaranowicz

Reklama

Włodzimierz Szaranowicz rzadko pojawia się publicznie. Trudno go spotkać na tzw. ściankach i czerwonych dywanach. Kilka miesięcy zrobił wyjątek. Przyjął zaproszenie na prezentację wiosennej ramówki TVP. Nie udzielał wywiadów. Zapozował jedynie do zdjęć. Widać było, że obecność w dawnym miejscu pracy sprawiła Włodzimierzowi Szaranowiczowi ogromną radość.

W rozmowie ze "Sportowymi Faktami" córka Włodzimierza Szaranowicza wyznała, że gdy jej ojciec usłyszał diagnozę to poczuł pewną ulgę, bo zrozumiał, co mu dolega. Okazało się, że to nie zmęczenie czy "zużycie", ale zewnętrzna przyczyna jego złej formy - powiedziała Marta Szaranowicz-Kusz.

Włodzimierz Szaranowicz. Co o nim wiemy?

Oto kilka faktów z życia Włodzimierza Szaranowicza. Co wiemy o tym legendarnym prezenterze sportowym?