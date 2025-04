Rozstanie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona dla wielu było szokiem. Para, która w kwietniu zeszłego roku stanęła na ślubnym kobiercu, po roku małżeństwa rozwodzi się. Sandra Kubicka poinformowała, że pozew rozwodowy złożyła jeszcze w grudniu.

Pomimo medialnego zamieszania oboje chętnie udzielają się w social mediach. Oboje podkreślają, że najważniejsze jest dla nich dobro ich synka, Leonarda. Dzielą się obowiązkami w opiece nad malcem.

Wyjątkowe zdjęcie

Gwiazdor "The Voice od Poland" często publikuje zdjęcia z synem. Teraz Aleksander Baron wrzucił na swój swoim instagramowym profil fotkę w lustrze, na której jest razem z Leonardem. Uważny tata zasłonił twarz pociechy. Uwagę przyciąga pewien napis.

"Tak, wiem, że wyglądam jak mój tata" - można przeczytać na bluzie małego Leonarda. Dodatkowo Alek dodał na zdjęcie naklejkę z napisem "prawda".

W maju 2024 roku Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron powitali na świecie synka. Chłopczyk otrzymał wyjątkowe imię - Leonard i stał się prawdziwym oczkiem w głowie dumnych rodziców.

"Kocham być ojcem"

"Nie planowałem bycia ojcem, nie miałem takiej misji w głowie albo nie wiedziałem, że ją mam" - mówił Aleksander Baron w wywiadzie dla Wirtualnej Polski w listopadzie 2024 r.

"No i tak naprawdę zrozumiałem, jak bardzo kocham być ojcem, zrozumiałem, kiedy Leoś przyszedł na świat. Wziąłem go na ręce i wiedziałem, że moje życie ma wyższy cel sprawianie sobie poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Teraz mam za kogo być odpowiedzialnym, za Leonarda i za Sandrę. Pierwszy raz wtedy w życiu poczułem, że dojrzałem"- powiedział Aleksander Baron we wspomnianym wywiadzie.