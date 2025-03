Polsat pokazuje nową edycję programu "Taniec z gwiazdami", która rozpoczęła się 2 marca 2025 roku. W drugim odcinku, wyemitowanym 9 marca, z show pożegnali się dziennikarz Maciej Kurzajewski oraz jego taneczna partnerka Lenka Klimentová. Tymczasem Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz wciąż świetnie radzą sobie na parkiecie, zdobywając uznanie jurorów i publiczności. W pierwszym odcinku jurorzy przyznali im 36 punktów, a w drugim - 37 punktów.

Fani już wiedzą...

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz są aktywni w mediach społecznościowych. Pokazują m.in. filmiki ze swoich tanecznych treningów. Fani doszli już do wniosku, że artyści nawiązali już miłosną relację. Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska jesienią ub.r. rozstała się z mężem, Maciejem Pelą. Przez krótki czas plotkowano potem o jej romansie z aktorem Marcinem Rogacewiczem. Teraz część internautów uważa, że coś się dzieje między nią a Filipem Gurłaczem. Co na to aktor?

Reklama

Co na to Filip Gurłacz?

My z Agnieszką mamy bardzo naprawdę wypełnione życia i my tak w tych komentarzach chyba nie siedzimy. Dużo trenujemy, dużo mamy swoich obowiązków, mamy dzieci, mamy rodziny, jest masa różnych innych prac, więc jakoś tak do mnie nie dotarło. Nic takiego nie ma na rzeczy, jeżeli chodzi o jakąś pikanterię - powiedział Filip Gurłacz w rozmowie z Plejadą.

Agnieszka Kaczorowska o specyficznej więzi

Agnieszka Kaczorowska tłumaczy, że gwiazdę i tancerza w programie łączy bardzo specyficzna więź. W ogóle tak jak gadaliśmy o tym, że to jest taka bardzo specyficzna relacja w tym programie, bo nie możesz czegoś nazwać przyjaźnią, kiedy znasz się z kimś półtora miesiąca, a z drugiej strony, rzeczywiście, spędzamy ze sobą tak bardzo dużo czasu i budujemy zespół, który ma być oparty na zaufaniu, na wzajemnej rozmowie też i poznawaniu siebie, więc znamy siebie naprawdę w tak krótkim czasie, co się nie zdarza w takim normalnym życiu bez tego programu - powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

To jest na tyle specyficzna sytuacja, że trudno ją określić. W tym wszystkim jest taniec, który ma intymność, bliskość itd., więc co edycja tego typu komentarze, o których mówisz, się pojawiają. Ludzie szukają emocji itd. - mówiła tancerka Plejadzie.Jakby coś było na rzeczy, to już byście wiedzieli - dodał Filip Gurłacz.

Tancerka na koniec stwierdziła, że bardzo dobrze się dogadują i tworzą zgrany taneczny duet. Chciałabym tak zupełnie szczerze przyznać, że jesteśmy bardzo zgranym zespołem. Mamy podobny system pracy, podobny system wartości, choć jak rozmijamy się w różnych poglądach, to potrafimy na ten temat rozmawiać, więc mam fajny zespół numer osiem - podsumowała Agnieszka Kaczorowska.

Co wiemy o Filipie Gurłaczu?

Filip Gurłacz jest wszechstronnym aktorem teatralnym i filmowym. Rozpoznawalność przyniósł mu udział w serialu "Stulecie winnych". Grał też w serialu "Pierwsza miłość". Swoje umiejętności wokalne zaprezentował z kolei w show "Twoja twarz brzmi znajomo" . Filip Gurłacz jest związany z Małgorzatą Patryn-Gurłacz. Pobrali się w 2016 roku i doczekali dwóch synów. Para występuje razem w serialu "Pierwsza miłość".