Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się w październiku w 2024 roku. Od tego czasu padło wiele słów z każdej ze stron. Tancerka zdawała sobie jednak sprawę, że taka decyzja wywoła mnóstwo szumu. - Ja absolutnie wiedziałam, że to, że się rozstanę, poniesie za sobą takie, a nie inne konsekwencje medialne. (...) Ja wiedziałam, że to będzie z********e trudne i jednocześnie wiedziałam, że ja muszę to zrobić. Dla siebie, dla własnego życia - wyznała w rozmowie z Magdą Mołek. Tancerka opowiedziała także, jak obecnie wygląda jej sytuacja.

Agnieszka Kaczorowska o skandalach

Nie mam potrzeby wywoływania skandali, bycia w centrum uwagi, choć może się tak wielu wydawać - mówiła. - To jest dla mnie cały czas lekcja i taka obserwacja siebie, dlaczego tak się dzieje. I też to robię na terapii, bo to się po prostu dzieje. Ja nawet w najspokojniejszych momentach mojego życia, kiedy byłam w ciąży, albo kiedy dopiero urodziłam (...) ja i tak miałam różna przeboje, często w mediach, więc nie wiem, z czego to wynika - dodała.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska chce "odrodzić się jak feniks z popiołów"

Agnieszka Kaczorowska nie ma wątpliwości, że wszystko się dzieje po coś, a trudne momenty z ostatnich miesięcy stały się okazją do zdobycia cennego doświadczenia. W rozmowie zdradziła, że "chce odrodzić się z popiołów". - Jestem feniksem - podsumowała w "W moim stylu".

"Nie zrobisz za kogoś czyjejś roboty"

Mam wrażenie, że męskości w mężczyznach jest coraz mniej, ale wierzę, że są na świecie jeszcze tacy mężczyźni, że będąc w danej wibracji, zaczynasz przyciągać takich ludzi do siebie - stwierdziła. Natomiast a propos rozstań, ja nie jestem osobą, która wyrzuca do kosza bardzo szybko, ja szybko podejmuję decyzje, nie mam w sobie cierpliwości, natomiast ja dałam czas sobie i mojej poprzedniej relacji, żeby to uratować, zbudować na nowo. To trwało długo, ale się nie udało. Nie zrobisz za kogoś czyjejś roboty, możesz tylko swoją - powiedziała Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie u Magdy Mołek.