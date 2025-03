Księżna Kate w marcu zeszłego roku ujawniła, że choruje na nowotwór. Zniknęła wtedy z pola widzenia i skupiła się na powrocie do zdrowia. Żona księcia Williama zakończyła już chemioterapię i powoli wraca do pełnienia królewskich obowiązków. 10 marca skupiła na sobie uwagę zebranych w Opactwie Westminsterskim. Postawiła na mocny kolor i wyglądała rewelacyjnie.

Wspólnota Narodów, licząca 56 państw - większość z nich to dawne kolonie brytyjskie - obchodzi w tym roku swoje święto pod hasłem "Together We Thrive" ("Razem prosperujemy"), podkreślając ducha jedności i współpracy.

Wyjątkowa kreacja księżnej Kate

Stylem księżnej Kate inspiruje się wiele kobiet. Żona księcia Williama często na oficjalne okazje wybiera eleganckie zestawy - suknię i płaszcz - w mocnym kolorze. Tak było i tym razem. Księżna Kate na obchody Dnia Wspólnoty Narodów wybrała czerwony komplet, na który składała się kreacja Catherine Walker i kapelusz Giny Foster. W oczy rzucała się kokarda na płaszczu księżnej. Do całości dobrała szykowny naszyjnik z pereł, który kiedyś należał do królowej Elżbieta II. Księżna Kate założyła także kolczyki, które niegdyś należały do księżnej Diany. W dłoni trzymała kopertówkę w pasującym do całości kolorze. W monochromatycznej stylizacji prezentowała się doskonale i nie można było oderwać od niej wzroku.