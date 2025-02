Agnieszka Kaczorowska jest ostatnio w centrum zainteresowania. Intensywnie pracuje. W drodze na trening "Tańca z gwiazdami" umiliła sobie czas i włączyła piosenkę Dawida Podsiadły. Na InstaStories udostępniła duży fragment. Można go odczytać jako komentarz do tego, co się dzieje w jej życiu.