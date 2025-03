W niedzielę widzowie zobaczyli pierwszy odcinek 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". W programie swoje taneczne umiejętności zaprezentowało 12 par. Nikt tym razem nie odpadł.

Agnieszka Kaczorowska wróciła do "Tańca z Gwiazdami"

Ta edycja to nie tylko nowe gwiazdy, ale też wielkie powroty. W "Tańcu z Gwiazdami" widzowie ponownie zobaczyli Jana Klimenta oraz jego żonę Lenkę Klimentową. Do grona trenerów gwiazd powróciła również Agnieszka Kaczorowska. W tej edycji można zobaczyć ją w parze z aktorem Filipem Gurłaczem.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska krytykowała jury "Tańca z gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska nie ukrywała, że bardzo chciała wrócić do show. Jakiś czas temu spekulowano, że pojawi się nie w roli tancerki, ale jurorki. Nie została jednak wybrana przez produkcję do tej roli. Znana jako serialowa Bożena z "Klanu" aktorka nie szczędziła show gorzkich słów. Otwarcie i bez skrupułów krytykowała decyzję stacji o zatrudnieniu w roli jurora Tomasza Wygody. Widzowie ponownie mogą oglądać go w tej roli.

Doszło do tego, że Agnieszka Kaczorowska wdała się nawet w dyskusję z Rafałem Maserakiem na temat nowego jurora w show. Tancerka i aktorka nie omieszkała również skrytykować Iwony Pavlović, przez którą rzekomo "wiele osób traciło radość z tańca". Gdy Agnieszka Kaczorowska wróciła do "Tańca z Gwiazdami" wiele osób zastanawiało się, jak będą wyglądały jej relacje z jury.

Iwona Pavlović o Agnieszce Kaczorowskiej: Emocje odbierają rozum

Reklama

Na wizji żaden z jurorów nie nawiązał do słów Agnieszki Kaczorowskiej. Wszyscy profesjonalnie ocenili jej taniec z Filipem Gurłaczem. Po programie w rozmowie z Pudelkiem głos na temat wypowiedzi Agnieszki Kaczorowskiej zabrała Iwona Pavlović. Jurorka zwana "Czarną Mambą" przyznała, że puściła słowa młodej koleżanki po fachu w niepamięć. Nie oczekuje też żadnych przeprosin. Dodała, że jej zdaniem takie wypowiedzi są często wynikiem emocji.

Wtedy Agnieszka chciała być w programie "Taniec z Gwiazdami". Chciała być jurorem. Nie dostała się. Myślę, że emocje nią targały. Pewnie złość, zawód oraz jakaś zazdrość wysunięta w naszą stronę, która łączy się z podziwem. Ten podziw przechodzi później w złość do tej osoby. Te emocje odbierają nam trochę rozumu i coś powiemy, rzucimy. Może Agnieszka żałuje, nie wiem, nie rozmawiałam z nią - stwierdziła Pavlović.

Zdaniem jurorki "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska nie ma kogo i za co przepraszać. Stwierdziła, że jej osobiście nie uraziła. Ogólnie o jury rozmawiała. Nie oczekuje jakoś specjalnie przeprosin. Może jak z nią porozmawiam, to ci opowiem. To jest dopiero pierwszy odcinek. Myślę, że dojdzie do jakiejś rozmowy z Agnieszką. Ja z nią porozmawiam normalnie jak kobieta starsza z kobietą młodszą. Nie sądzę, żebym do niej podeszła i "oczekuję przeprosin". Ja niczego nie oczekuję - stwierdziła Pavlović.