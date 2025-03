Edyta Górniak jest bardzo mocno związana ze swoim synem, Allanem Krupą. Gdy w mediach pojawiła się informacja o tym, że rozstał się z dziewczyną, Nicole Pniewską, natychmiast zabrała głos.

Edyta Górniak gani milionera

Diwa uważa, że ojciec Nicole, milioner Bartosz Pniewski nie powinien komentować tego rozstania, ponieważ jest to prywatna sprawa Allana i Nicole. To Bartosz Pniewski potwierdził wieści o zakończonym związku w rozmowie z Pudelkiem. I tak oto odebrałeś im prawo decyzji, czy chcą się tym dzielić publicznie - napisała piosenkarka na InstaStory.

"Pozostają w dobrych relacjach"

Edyta Górniak uważa, że tylko Nicole Pniewska i Allan Krupa mogą opowiadać o tym, co ich dotyczy. Zachowanie Bartosza Pniewskiego określiła jako "narażenie dzieci na dodatkowy stres". Co więcej, oskarżyła milionera o to, że zdradził mediom, co się stało. Wygląda to jednak tak, że najpierw pojawiły się nieoficjalne informacje o rozstaniu, a potem potwierdzono je u ojca dziewczyny.

Ojciec Nicole potwierdza

"Mieliśmy nadzieję, że to szybko nie zostanie upublicznione. Ale skoro już ktoś zadbał o to, by wszystko wyszło na jaw, niestety muszę przyznać, że to prawda. Potwierdzam, że Allan i Nicole rozstali się jakiś czas temu" - oznajmił Pudelkowi Bartosz Pniewski.

"Pozostają w dobrych relacjach i mam nadzieję, że jeśli jego mama nie zepsuje teraz ich relacji, to wszystko nadal będzie ok" - powiedział Bartosz Pniewski.

Edyta Górniak do Bartosza Pniewskiego

"Naraziłeś w tym momencie nasze dzieci na dodatkowy stres, który z pewnością przewidziałeś. Od wielu tygodni nikt o tym nie wspominał w mediach, dopóki ty dziś [w rzeczywistości sprawa wyciekła 1 marca - przyp. red.] tego nie powiedziałeś (!). Jakże to z twojej strony troskliwe podać tak osobisty i trudny dla nich temat medialnie. Brawo rodzic" - napisała Edyta Górniak.

Bartosz Pniewski o Allanie Krupie

Związek Allana Krupy z Nicol Pniewską wyszedł na jaw w połowie 2023 roku, od razu zapowiadał się poważnie. Na profilach instagramowych zakochanej pary zaczęły się pojawiać zdjęcia ze wspólnych podróży. W programie "Pytanie na śniadanie" jakiś czas temu Bartosz Pniewski powiedział m.in. że chłopaka swojej córki traktuje jak syna. Allan mieszka z nami już dość długo - powiedział w śniadaniówce TVP. Nie krył, że ofiarował 20-latkowi miłość czy wsparcie, którego miało mu brakować.

Wcześniejszy związek Allana Krupy

Wcześniej Allan Krupa był w związku z tiktokerką Angeliką Dziedzic. Nasze drogi się rozeszły i tyle. To się stało przez prywatne kwestie, ale rozeszliśmy się w zgodzie i z tego się cieszę, że tak to wyszło. Wiadomo, nie każdy jest stworzony dla każdego i niestety zajęło nam trochę czasu, żeby się o tym przekonać - powiedział Plejadzie po rozstaniu z Angeliką.