Edyta Górniak z grupą polskich artystów poleciała do USA, by wystąpić w serii świątecznych koncertów dla tamtejszej Polonii. Do sieci trafiło dość niespodziewane nagranie, na którym diwa zachowała się dość niegrzecznie. "Edytka, jak zwykle pokazała, kto tu rządzi. Widać zażenowanie artystów" - napisała autorka filmu, krążącego w sieci. Gwiazda się tłumaczy.