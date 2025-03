Rafał Brzozowski rozpoczął karierę od udziału w programie "The Voice of Poland". Wylansował kilka radiowych hitów, a później pracował jako prowadzący show "Jaka to Melodia?" i "The Voice Senior". Przez kilka lat był jedną z gwiazd Telewizji Polskiej. Ubiegłoroczne zmiany w TVP sprawiły, że wokalistka musiał pożegnać się ze stacją.

Hotelarski biznes

Po zwolnieniu Rafała Brzozowskiego z Telewizji Polskiej pojawiły się informacje, że zaczyna pracę na wycieczkowcu. Miał śpiewać na statku i zarabiać kokosy. 44-letni piosenkarz zdementował jednak te doniesienia. Pewnym jest, że wokalista wszedł w hotelarski biznes.

Ile to kosztuje?

Rafał Brzozowski wyremontował dom z lat 30. po dziadkach, postawił cztery domki holenderskie i zaprasza do apartamentów w Zamościu. Brzozowy Dwór jest oddalony od Starego Miasta i turystycznego zgiełku. Wokalista zaproponował już swoim fanom na Instagramie oprowadzanie po włościach. Jest sauna, altanka z grillem, plac zabaw. Jest też sąsiedztwo zakładu wulkanizacyjnego i dwupasmowej drogi, a także bloków mieszkalnych. Za to cena wynajmu zaczyna się od 792 zł za dobę bez wyżywienia.