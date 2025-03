Czy Jolanta Kwaśniewska myślała kiedyś o tym, by powalczyć o Kryształową kulę na parkiecie "Tańca z gwiazdami"? Na to pytanie odpowiedziała w najnowszym wywiadzie.

Jolanta Kwaśniewska o propozycjach z "Tańca z gwiazdami"

Nie, nie, nie, nie! Ciągle tylko słyszę mnóstwo takich opowieści, że już Jolanta Kwaśniewska będzie w kolejnej edycji... Faktycznie, proponowano mi, wiele lat temu, zaraz po prezydenturze Olka, ale uśmiałam się ogromnie, bo plan był taki że najpierw wystąpiła Ola (Ola Kwaśniewska - córka Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich - przyp. red.), a teraz kolej na panią prezydentową (śmiech). Nie, nie, nie to zupełnie nie moja bajka, do tego stopnia, że nawet dzwonił do mnie Tomek Wygoda (juror aktualnych edycji "Tańca z Gwiazdami" - przyp. red.), z którym się przyjaźnie i pytał: Jola, czy naprawdę dzwonili do ciebie, zapraszając ciebie do tańca z gwiazdami? Odpowiedziałam: nie obawiaj się, nie dzwonili, nie pytali. Ja mam wrażenie, że to jest takie podgrzewanie emocji troszeczkę, ale mówię: nie - powiedziała Jolanta Kwaśniewska w wywiadzie dla "Super Expressu".

Komu będzie w nowej edycji "Tańca z gwiazdami" kibicować Jolanta Kwaśniewska?

W tej edycji jest Grażyna Szapołowska, więc super, będę również za Grażynkę mocno ściskała kciuki, bo ogromnie ją lubię! - powiedziała Jolanta Kwaśniewska.

Kiedy startuje nowy sezon "Tańca z gwiazdami"?

2 marca startuje 16. edycja przebojowego show Polsatu "Taniec z gwiazdami". Nowe odcinki zobaczymy w Polsacie w każdą niedzielę o godzinie 19:55. Za sędziowskim stołem zasiądą Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda oraz Ewa Kasprzyk.

Kto wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?

W 16. już edycji polsatowskiego przeboju "Taniec z gwiazdami" swoje taneczne umiejętności, szlifowane pod okiem specjalistów wiele znanych osób. W stawce nie brakuje gwiazd. Będą to: aktor Michał Barczak, artystka kabaretowa Adrianna Borek , prezenterka radiowa Aleksandra Filipek, aktor Filip Gurłacz, influencerka Maria Jeleniewska, dziennikarz Maciej Kurzajewski, dziennikarka Magda Mołek, piosenkarka Magdalena Narożna, piosenkarka Blanka Stajkow, aktorka Grażyna Szapołowska, koszykarz Cezary Trybański oraz dziennikarz Tomasz Wolny.