Cezary Żak zdobył popularność dzięki rolom w tak kultowych serialach jak "Miodowe lata" czy "Ranczo". W obu występował razem z żoną Katarzyną Żak. Aktorski duet ma dwie dorosłe już córki. W grudniu młodsza z nich urodziła pierwsze dziecko, czyniąc znanych rodziców dziadkami.

Katarzyna Żak i Cezary Żak na premierze

Katarzyna Żak i Cezary Żak pojawili się na premierze spektaklu "Ferdydurke" w warszawskim "Och-Teatrze". Oboje wyglądali świetnie. Na tę uroczystą okazję wybrali granatowe garnitury. Uwagę przyciąga zwłaszcza forma Cezarego Żaka. Aktor na przestrzeni ostatnich lat bardzo schudł.

Cezary Żak zrzucił ponad 30 kilogramów. Aktor, który przez większą część życia zmagał się z nadwagą, w pewnym momencie zdecydował się powalczyć o zdrowie. Zmienił nawyki żywieniowe. Dziś Cezary Żak stara się unikać ziemniaków, białego pieczywa i podjadania. Zmotywowały go nie tylko chęć poprawy zdrowia i wyglądu, ale i presja branży filmowej. Cezary zauważył, że by wciąż odnosić sukcesy w swojej profesji, konieczna jest elastyczność.

Cezary Żak o motywacji

Po pracy na planie "Rancza" miałem świadomość, że jeśli jako aktor chcę iść dalej i osiągnąć więcej w zawodzie, jaki wykonuję, muszę zmienić tzw. warunki. Ta motywacja była w moim przypadku najsilniejsza i jak się okazuje najskuteczniejsza. Moja waga spadła o 30 kg i udaje mi się ją utrzymać - mówił Cezary Żak w "Dzień Dobry TVN".

Nowe nawyki żywieniowe

"Jadłem zarówno przed spektaklem, jak i po nim. Gdy wracałem w nocy do domu, lodówka była moja, wcinałem, co się tylko dało" - mówił w wywiadach Cezary Żak. Kiedy zdecydował się na zmianę w diecie, zrezygnował z bardzo wielu produktów. Wykluczył ziemniaki, ograniczył spożycie pieczywa i dodał do menu ryż oraz kaszę gryczaną. Dodatkowo zdecydował się na trzy posiłki dziennie i zrezygnował z przekąsek między nimi. Jak sam podkreślał, mógł także liczyć na wsparcie żony, która motywowała go w chwilach kryzysu. Dzięki ciężkiej pracy i konsekwencji udało mu się schudnąć aż 30 kg.