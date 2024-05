Allan Krupa to owoc związku Edyty Górniak i Dariusza Krupy. W marcu chłopak skończył 20 lat. Podobnie, jak znana mama, on także zajmuje się muzyką.

Czym zajmuje się Allan Krupa?

Jest DJ'em i tworzy rapowe kawałki.

Reklama

Miał okazję wystąpić wraz ze znaną mamą m.in. podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką" w Zakopanem. W 2022 roku wypuścił na rynek swój debiutancki singiel "Lambada". Do tej pory utwór zebrał ponad 800 tys. wyświetleń na samym tylko YouTube.

Reklama

Znanej mamie nie podobał się do końca język, jakim syn posługuje się śpiewając.

Natomiast tyle, co tam jest przekleństw, to ja nie słyszałam przez całe jego życie. To było dla mnie trochę dziwne. Niby w muzyce miękko to wchodzi, ale do mnie się nigdy tak nie odezwał. Nawet jak czasami tak porządnie się sprzeczaliśmy, to on nigdy nie powiedziałby takiego słowa – powiedziała Edyta Górniak w rozmowie z Jastrząbpost.

Jak dorabia Allan Krupa?

Wraz ze swoją dziewczyną Nicole Pniewską przebywają dosyć często w Monako, gdzie Allan tworzy piosenki. Okazuje się, że para poświęca swój czas także innej pracy.

Ostatnio se.pl przyłapał ich sprzedających frytki i kiełbaski w food trucku. Ten "lokal gastronomiczny na kółkach" należy do ojca dziewczyny.

"(...) chłopak pewnie nie zarabia na tym kokosów, ale tak samo jak pozostali pracownicy ma płaconą stawkę za godzinę, a co najważniejsze może wspierać rodzinny już niemal biznes" – pisze "Super Express".