Andrzej Piaseczny to wielka gwiazda sceny muzycznej. Wylansował wiele przebojów. Niedługo zobaczymy go w roli trenera w "The Voice Senior". Jakiś czas temu zdradził, że jest w związku z mężczyzną. A w najnowszym wywiadzie opowiedział o tym, czy jest przesądny i czy wierzy w magię. Okazuje się, że tak.

Przesądy Andrzeja Piasecznego

W wywiadzie dla "Super Expressu" Andrzej Piaseczny przyznał się do niecodziennych rytuałów, które "chronią" go, zanim wyjdzie na scenę. Na przykład gdyby mu upadła kartka z tekstem, to musi ją przydepnąć. Ja sobie wybieram przesądy, którym hołduję, a inne po prostu pomijam - zdradził. Wyjawił też, że fanem numerologii.

"Początek i koniec jest znany?"

Myślę sobie, że jest jakiś plan w tej naszej rzeczywistości. Jedni mówią, że to Bóg, inni, że Wielki Wybuch, albo cokolwiek innego. Myślę sobie, że oczywiście kształtujemy nasze życie i wybieramy drogi, którymi kroczymy. Może jednak, kusi mnie, żeby powiedzieć, że gdzieś tam może początek i koniec jest znany - powiedział Andrzej Piaseczny "Super Expressowi".

Andrzej Piaseczny o marzeniach

Marzenia trzeba ścigać! Mam taki charakter, że traktuję je bardziej jako projekty życiowe. "Marzenia" to jest dla mnie coś niedoścignionego, a to co sobie zaplanujemy i jakoś powolutku realizujemy, to jest namacalne - powiedział Andrzej Piaseczny.