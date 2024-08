Andrzej Piaseczny to wciąż jedna z bardziej cenionych gwiazd na polskim rynku muzycznym. Już niebawem zobaczymy go w roli jurora programu "The Voice Senior".

Ojciec Andrzeja Piasecznego chorował na raka

W najnowszym wywiadzie Andrzej Piaseczny opowiedział o swojej relacji z nieżyjącym już ojcem. Wyznał, jak ważną życiową lekcję mu zawdzięcza. Choć od lat Piasek rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego, postanowił podzielić się swoimi bardzo intymnymi przeżyciami.

Przyznał, że przez wiele lat nie miał ze swoim ojcem zbyt dobrych relacji. To się zmieniło, gdy okazało się, że jego tata choruje na raka. Tak czasami bywa w życiu. Byłem niedojrzały. Dopiero gdy ojciec odchodził, a umierał na raka, zaczęliśmy poważnie rozmawiać, także o śmierci - powiedział Piasek w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Kiedy Andrzej Piaseczny pogodził się ze swoim ojcem?

Do pojednania piosenkarza z ojcem doszło dopiero przed śmiercią mężczyzny. Andrzej Piaseczny przyznał też, że ojciec był dumny z jego osiągnięć i kariery. Przed śmiercią doszło do prawdziwego pojednania. Był ze mnie dumny. Wszystko, co nas spotyka, włącznie z bolesnymi sprawami, czemuś służy. Pamiętam, że jako dziecko czułem miłość ojca, on był i było fajnie. Jak jesteś dzieciakiem, to jesteś głupi i to jest wpisane - wyznał Piaseczny.