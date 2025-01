Andrzej Piaseczny jest jednym z bardziej znanych i cenionych piosenkarzy na polskim rynku muzycznym. Od kilku tygodni widzowie TVP mogą go oglądać w roli jurora "The Voice Senior".

Andrzej Piaseczny przyznał się do swojej orientacji seksualnej

W latach 90. Piaseczny uchodził za idola nastolatek. O jego orientacji seksualnej snuto różne domysły. Plotki podsycały m.in. rzekomy romans z Natalią Kukulską oraz sesja zdjęciowa na okładce "Vivy" z niejaką Mirką. Dopiero jakiś czas temu Andrzej Piaseczny wyznał prawdę na temat swojej orientacji seksualnej.

W wielu wywiadach mówił, że jego życie prywatne jest dla niego świętością. Zdradził jedynie, że jest zakochany i wraz ze swoim partnerem mieszka w domu pod Kielcami. Jest pewna granica, której staram się trzymać i nie jest to kwestia chowania się i wstydu, po prostu myślę, że trzeba tę prywatność jakoś chronić - powiedział w rozmowie z JastrzabPost.pl.

Andrzej Piaseczny mieszka z partnerem i mamą

Okazuje się, że w domu mieszka nie tylko jego partner, ale też mama artysty. Piaseczny przyznał, że relacja całej trójki jest bardzo harmonijna. Najważniejsze jest dla nich poczucie rodzinnego ciepła i miłości.

Nie ma tam naprawdę nic dziwnego, nic fantastycznego, wystrzałowego (...) Jesteśmy po prostu dobrą, fajną, kochającą się rodziną. I to jest najważniejsze - powiedział.

Andrzej Piaseczny przeprowadzi się do Warszawy?

Piaseczny dodał, że nie myśli o przeprowadzce do Warszawy. To jedynie miejsce jego pracy. Gdy mam coś do zrobienia, to tu przyjeżdżam (...). Na stałe mieszkam w Górach Świętokrzyskich już ponad 20 lat. To jest moje środowisko naturalne, przy lesie, wioska, ostatni dom we wsi. I to jest miejsce, gdzie ja odpoczywam. To jest port, do którego wracam i z którego wyruszam w trasy. To jest moje gniazdo. Jak my się czujemy poza Warszawą? Świetnie - wyznał juror "The Voice Senior".