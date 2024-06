Kayah i Andrzej Piaseczny pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wystąpili w podwójne roli - prowadzących oraz wykonawców piosenek. Piosenkarzowi zarzucano m.in., że śpiewał z playbacku podczas utworu "Rysowane Tobie". Kayah i Piasecznemu wytknięto też serię wpadek na scenie.

"Ja się tremowałem. Tremowałem się trzy razy bardziej, niż śpiewając, więc poplątania języka nie mogłem uniknąć zupełnie" - powiedział Piaseczny Plejadzie.

Afterparty u Michała Bajora

"Byłem zaproszony do Michała Bajora na kolacyjkę i było bardzo przyjemnie. Michała uwielbiam od wielu lat. Zawsze mu opowiadam, jak się spotykamy, że kiedy byłem w liceum, wtedy on wydał swoją najbardziej triumfalną płytę, ruszył w trasę koncertową. Jestem z Pionek pod Radomiem i udało mi się zdobyć bilety na jego koncert, ale niestety tak maksymalnie zachorowałem - to było 40 stopni gorączki i kiedy musiałem oddać przyjaciołom te bilety, to serce się krajało i kraja się do dziś. Zawsze mu opowiadam tę sytuację. Później, jak byłem na studiach, to byłem na jego koncercie już w Kielcach. Mam w domu autograf. To jest bardzo miłe, że tego rodzaju atencja w stosunku do artystów potrafi przetrwać wiele, wiele lat. Była grupa bardziej zabawowa, mniej zabawowa, ale ja nie mogę dać się podpuścić, by o tym wszystkim opowiadać" - relacjonował Andrzej Piaseczny.

Andrzej Piaseczny o mówił też o Kayah. Podkreślił, e cieszy się, że mógł być dla niej wsparciem. "Kocham ją absolutnie szczerze i uważam za wielką artystkę. Towarzyszy mi w życiu muzycznym od dłuższego czasu. Raz jeszcze - Kasiu - nie czytaj tych głupot. Nie przejmuj się - to w ogóle jest bez sensu. My artyści jesteśmy wrażliwi, ale musimy być odporni - powiedział Andrzej Piaseczny.

Był playback czy go nie było?

Co Andrzej Piaseczny sądzi o zarzutach, że korzystał z playbacku? "Mnie to raczej rozbawiło i troszkę nawet zbudowało, bo jak ktoś posądza o playback, to znaczy, że było bardzo dobrze, bo nikt nie nagrywa playbacku z fałszami i nie wypuszcza go, jeśli coś jest nie tak, więc jeśli chodzi o mnie, to fantastycznie. To było z uśmiechem, a nie broń boże z pretensją, żalem czy formą oświadczenia" - powiedział.