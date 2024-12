Agnieszka Kaczorowsak rozstała się z mężem, Maciejem Pelą. Ich małżeństwo uchodziło za wzorowe, tym większe było zaskoczenie, gdy pojawiła się informacja, że planują rozwód.

Wigilia z tatą

Reklama

W tym roku córki Agnieszki Kaczorowskiej spędziły Wigilię z ojcem "Ja mam Wigilię, Agnieszka przejmuje dziewczyny na drugą część świąt" - mówił tuż przed Bożym Narodzeniem Pudelkowi Maciej Pela. Pojechali do jego rodziny. Pela relacjonował w mediach społecznościowych, że przygotował barszcz z uszkami, zrobił ciasto marcinek i gołąbki z kaszą jaglaną. A jak ten wyjątkowy wieczór spędziła Agnieszka Kaczorowska?

"Wcale nie było tak ciężko"

Tancerka do wigilijnej kolacji zasiadła w domu swojej mamy. - Spędziłyśmy parę godzin razem z rodzinką. Potem poszłam na spacer, było mi dobrze - opowiadała w "Halo tu Polsat". Zapytana o to, jak sobie poradziła w tym czasie bez córek, odpowiedziała, że "wcale nie było tak ciężko". - Wiesz, bo lubię też swoją obecność. Więc takie pobycie ze sobą też jest ważne. (...) 25 grudnia rano już się z dziewczynami bawiłyśmy i było szaleństwo prezentowe. (...) Dziewczyny to, myślę, że ze względu też na swój wiek, są chyba najlepiej do tego wszystkiego przystosowane i najbardziej miękko to przyjmują - tłumaczyła.