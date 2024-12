Wiosna 2024 r. Agnieszka Kaczorowska miała ochotę zostać jurorką "Tańca z gwiazdami". Producenci wybrali jednak Tomasza Wygodę. Tancerka nie mogła się z tym pogodzić i skrytykowała tę decyzję.

Urażona duma Agnieszki Kaczorowskiej

"Była rozpacz. Ogromny smutek. Poczucie niesprawiedliwości. Bezsens działania, aby osiągnąć swoje cele. Potem przyszła złość. Potem pustka... A potem przyszedł czas na świadome wypełnienie się zaufaniem, że wszystkim jest po coś" - napisała na Instagramie, gdy dowiedziała się, że jurorką nie zostanie.

Wbiła też szpilę Tomaszowi Wygodzie, który dołączył do grona jurorów "Tańca z gwiazdami". "Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem" - stwierdziła.

Jej wypowiedź skomentował juror "Tańca z gwiazdami" Rafał Maserak i powiedział: Wzdycham, ponieważ Agnieszka trochę odleciała. I uważam, że troszeczkę przesadza. Wydaje mi się, że to jest taka jakaś jej zazdrość. Miała możliwość być na castingu na jurora, no niestety jej się nie udało. I teraz po prostu swoje żale wylewa w internecie. Agnieszka Kaczorowska wytknęła wtedy Maserakowi, że prawdopodobnie nie zrozumiał, o czym mówi.

Pavlović o Kaczorowskiej: nie jest dla mnie absolutnie wiarygodna

Do dyskusji włączyła się też Iwona Pavlović i wytknęła Agnieszce Kaczorowskiej brak konsekwencji. Kiedy Agnieszka Kaczorowska tańczyła turniejowo, naśmiewała się z tancerzy w programie "Taniec z gwiazdami", bo uważała, że są beznadziejni i źle tańczą. Potem jak zaczęła tańczyć sama, zmieniła zdanie. Później, z tego co wiem, bo to jest też gdzieś w internecie, naśmiewała się z nas, sędziów, że też jesteśmy do niczego. Potem sama kandydowała do tego, żeby zostać sędzią. Teraz podważa wiarygodność Tomka. Szczerze? Na tym bym zakończyła komentarz. Nie jest dla mnie absolutnie wiarygodna, a że sobie mówi - każdy ma takie prawo, żeby sobie mówił, co chce i co mu do głowy przyjdzie. Ale moim zdaniem czasami lepiej milczeć albo zastanowić się trzy razy nad tym, co się mówi - powiedziała, a o Tomku mówiła tak: Nie jest to osoba, która kompletnie nie jest znana w kręgu tańca towarzyskiego - jest. Widocznie Agnieszka ma za małą wiedzę na ten temat.

Czy Agnieszka Kaczorowska obawia się spotkania z jurorami "Tańca z gwiazdami"?

Sędziowie oceniają gwiazdy, nie tancerzy. Wierzę, że profesjonalizm jury oddziela sympatie i antypatie. A ja postaram się przygotować moją gwiazdę, najlepiej jak będę umiała - powiedziała Agnieszka Kaczorowska serwisowi Pudelek.