Sara James to zwyciężczyni czwartej edycji programu "The Voice Kids" w 2021 r. Wokalistka oczarowała widzów i trenerów. Potem reprezentowała Polskę w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Została też finalistką 17. edycji talent show "America’s Got Talent" w 2022 r.

Koncert na dworcu

Sara James spędza teraz czas w Londynie. Przypadkowo, na dworcu natknęła się na pianistę Juliena Cohena. Muzyka na Instagramie obserwuje prawie 3 miliony internautów. Cohen regularnie grywa na dworcu kolejowym St Pancras International. Na prośbę Sary zagrał hit "Lovely" z repertuaru Billie Eilish. On grał, a Sara James śpiewała.

Pasażerowie i przechodnie byli świadkami tego niezwykłego koncertu. Sądząc po reakcjach, bardzo im się podobał. Zatrzymywali się, bili brawo.

"Byłaś wspaniała"

Julien Cohen oznaczył Sarę James w swoich mediach społecznościowych. Podkreślił, że było to najlepsze wykonanie piosenki Billie Eilish na londyńskim dworcu. "Saro, dziękuję za dołączenie. Byłaś wspaniała!" - zachwycał się pianista.