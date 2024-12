Gdy na początku października w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, w sieci zawrzało. Małżeństwo uchodziło za wzór do naśladowania w show-biznesie. Długo nie komentowali informacji o tym, że mają zamiar już żyć osobno. W końcu gwiazda „Klanu” potwierdziła wszystko u Kuby Wojewódzkiego. Wkrótce jej mąż poszedł do „Dzień dobry TVN”, by przedstawić swoją wersję.

Reklama

Zmiany u Agnieszki Kaczorowskiej

Małżonkowie nie mają jeszcze rozwodu. Agnieszka Kaczorowska zrezygnowała już z nazwiska męża, bo posługiwała się nazwiskiem dwuczłonowym. W wywiadach tancerka i aktorka mówi, że teraz skupia się na pracy i wychowywaniu córek. Okazuje się, że pracy będzie mieć niedługo naprawdę dużo.

Nowe nazwiska w lubianym show

W wiosennej ramówce Polsatu pojawi się nowa edycja lubianego przez widzów show "Taniec z gwiazdami". Wiadomo już, że zatańczą tam Blanka oraz Adrianna Borek z Kabaretu Nowaki. Na parkiet, po długiej przerwie wraca tancerka Lenka Klimentova. Okazuje się, że to nie koniec elektryzujących nowości.

Agnieszka Kaczorowska wraca na parkiet "Tańca z gwiazdami"

"Kto chce hot news? Jutro… Niedziela. Bądźcie tu" – napisała enigmatycznie Agnieszka Kaczorowska, podgrzewając atmosferę oczekiwania. Wcześniej w mediach pojawiły się nieoficjalne informacje, że Agnieszka Kaczorowska wraca do "Tańca z gwiazdami". Okazuje się, że te pogłoski to była prawda.

Agnieszka Kaczorowska ogłosiła swój udział w 16. sezonie show w porannym paśmie „halo tu polsat”. Tancerka, aktorka i prezenterka wraca do programu po ponad sześciu latach przerwy. Kto będzie jej partnerem? „Taniec z Gwiazdami” wiosną 2025 roku na antenie Polsatu.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Sześć lat przerwy

Agnieszka Kaczorowska brała udział w sześciu edycjach „Tańca z Gwiazdami”. Jej partnerami byli Rafał Maślak, Łukasz Kadziewicz, Nikodem Rozbicki, Michał Malinowski i Antek Smykiewicz oraz Krzysztof Wieszczek, z którym wygrała 3. sezon programu. 16. edycja programu „Dancing with the Stars.