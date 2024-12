Doda 2025 r. rozpocznie na scenie. Wystąpi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024 Polsatu na toruńskim rynku.

Doda spełnia marzenie życia

W rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim Doda zdradziła, że w 2025 r. będzie premiera filmu dokumentalnego o jej życiu. Kontrakt negocjowała przez dwa lata.Od dziecka o tym marzyłam i myślę, że jest to marzenie także wszystkich moich fanów, więc będzie się działo (...) Będzie to coś przełomowego. Chciałabym zostawić po sobie ikoniczny film z morałem. Robię to dla siebie, bo powoli wygaszam moją karierę estradową - mówiła wokalistka.

Ekipa śniadaniowego programu Polsatu miała dla Dody niespodziankę. W studiu zjawiła się astrolożka, Merkurja, która przygotowała dla piosenkarki horoskop na 2025 r.

"Doda przyciąga mężczyzn, którzy się na niej wieszają"

Słuchajcie tak mocnego Wodnika, tak skrajnego indywidualisty... ciężko jest spotkać taką osobę, która tak walczy o swoją niezależność, jak Dorota. Za wszelką cenę. Wolność, niezależność, indywidualność... jest w stanie zapłacić każdą cenę za to, aby zostawić dla siebie to, co najważniejsze. Podziwiam, że jest tak bezkompromisowa" - zaczęła astrolożka.

Merkurja opowiedziała także o relacjach romantycznych Dody. Jak wiadomo, wokalistka niedawno rozstała się z Dariuszem Pachutem, co odbiło się głośnym echem w mediach. Dorota jest bardzo ufna w miłości, wręcz naiwna. Indywidualistka skrajna w miłości i ma tendencję do przyciągania mężczyzn, którzy się na niej wieszają - stwierdziła ekspertka. Jak dodała, wokół Dody często pojawia się mężczyzna bluszcz, który tworzy sobie "przestrzeń do rozwoju kosztem tej dziewczyny".

Ślub i przeprowadzka Dody?

Monogamia, te sprawy... wierność, układ jeden na jeden. Słuchajcie, dziewczyna świetnie by się sprawdziła w małżeństwie - dodała Merkurja. Astrolożka znalazła także chwilę na wróżenie z kart tarota. Jak się okazuje, w życiu uczuciowym Dody może nastąpić wiele zmian. Proszę popatrzeć przepiękna karta dziesiątka pucharów. Para, która leży sobie przed kominkiem z pieskiem, z kotkiem... szczęście rodzinne, czyli to o czym marzysz - powiedziała Merkurja.

A co jeśli chodzi o "Wenusy". Jest jakiś mąż? - spytała Doda. Jest. Nie poddajesz się w tej kwestii. Każda Wodniczka przynajmniej raz w życiu się rozwodzi- odpowiedziała Merkurja. Wywróżyła tez Dodzie przeprowadzkę.

Bardzo mi służy czas singielki i chciałabym, żeby trwał jak najdłużej(...). Niemniej mężczyzna, kominek, pieski i kotki to coś, co tygryski lubią najbardziej - powiedziała Doda.