Doda i Dariusz Pachut rozstali się. Jest oficjalne stanowisko

Potwierdziło się to, o czym od kilku dni pisały media w całej Polsce. Drogi Dody i Dariusza Pachuta rozeszły się. Były już partner wokalistki opublikował na Instagramie specjalne oświadczenie, w którym potwierdził rozstanie. Przy okazji ujawnił okoliczności rozstania.

"W związku ze spekulacjami pojawiającymi się coraz liczniej w mediach, a także pytaniami od dziennikarzy, które stają się uporczywe i męczące, chciałbym poinformować o zmianach, jakie nastąpiły w moim życiu osobistym w ostatnim czasie. Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji. Zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem" – brzmi początek oświadczenia. Dalej czytamy:

Reklama

"Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za wspólne 2,5 roku, które dzieliliśmy i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości".

Reklama

Management Dody zabrał głos ws. rozstania. "Lepszy rozdział życia"

Sensacyjne informacje o tym, że Doda i Dariusz Pachut rozstali się, potwierdził też management artystki w specjalnym oświadczeniu dla redakcji Pomponika.

"Doda nie komentuje życia prywatnego od ponad roku i dobrze jej z tym. Od strony managementu mogę podsumować jedynie, że biorąc pod uwagę liczne komentarze pod postami, przed artystką z pewnością nowy, lepszy rozdział życia" – brzmi treść komunikatu.

Związek Dody i Dariusza Pachuta przeszedł do historii

Doda i Dariusz Pachut tworzyli parę od ponad dwóch lat, a swój związek oficjalnie potwierdzili w październiku 2022 roku. W drugiej połowie 2023 roku mieli przechodzić przez poważny kryzys, który zbiegł się z emisją reality show piosenkarki w "Doda. Dream show". Wkrótce jednak udało im się dojść do porozumienia, a po tych wydarzeniach Doda zrezygnowała z komentowania swojego życia uczuciowego.

Kilka tygodni temu media obiegła informacja, że Dariusz Pachut zaczął obserwować na swoich profilach społecznościowych influencerkę, która zasłynęła dzięki programowi "Love Never Lies". Spekulacje o rozstaniu pary dodatkowo podsycił występ Dody na "Roztańczonym Narodowym", gdzie podczas utworu "Fake Love" - zamiast oryginalnych słów: "Zawsze dam ci swoje serce" - zaśpiewała: "Ostatni raz oddałam ci swoje serce". To nie umknęło uwadze jej fanów.