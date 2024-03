Doda przestała się lubić z Jurkiem Owsiakiem po aferze w 2018 r. i od tego czasu piosenkarka nie wspomina już publicznie o pomocy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz chce wręcz odzyskać to, co kiedyś przeznaczyła na licytację WOŚP.

Doda mówi: Nigdy więcej

W 2018 r. "królowa" Doda oddała na aukcję WOŚP swoją sukienkę. Licytacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i miała być transmitowana na żywo ze studia TVN. Zaskakująco do studia nie wpuszczono jednak Dody. W obronie gwiazdy i fundatorki nie stanął także Jurek Owsiak. Od tego czasu ich relacje są, delikatnie mówiąc, bardzo chłodne.

Co prawda, szef WOŚP przeprosił później artystkę, ale na niewiele się to zdało.

"Droga Doroto, jeśli zaszła taka sytuacja to bardzo przepraszam, nie miałem o tym pojęcia i wydaje mi się, że mogła wyniknąć tylko z nieporozumienia, z natłoku różnych zdarzeń, na pewno nie było w tym złośliwości, niechęci, bo nigdy jej do ciebie nie miałem i nie mam" – tłumaczył Owsiak w serwisie Plejada.

"Bardzo niehonorowe i nieprzyjacielskie. Od tamtej pory powiedziałam: »no, nigdy więcej«" — stwierdziła jednak Doda w "Kanale Sportowym".

Doda oddała ją na WOŚP. Teraz żałuje

Ostatnio piosenkarka wyznała swoim fanom, że chciałaby odzyskać swoją statuetkę MTV EMA, którą wcześniej przekazała na licytację w ramach pomocy WOŚP. Doda już trzykrotnie zdobywała nagrodę i tytuł najlepszej polskiej artystki w plebiscycie MTV Europe Music Awards.

W relacji na swoim Instagramie artystka podkreśliła, że niemal połowę nagród, a zebrała ich w swojej karierze niemało, przeznaczyła na cele dobroczynne. Pokazując dwie statuetki, przyznała, że trzecią, którą przekazała na WOŚP, chciałaby odzyskać.

"Trzecią statuetkę niestety oddałam na WOŚP. Dlaczego niestety? No, bo skończyło się jak się skończyło. To dla mnie bardzo cenna nagroda, żałuję, że jej nie mam, to dla mnie bardzo cenna pamiątka, a mogłam oddać coś innego, równie wartościowego dla licytujących. Jednak im człowiek starszy, tym bardziej sentymentalny" — wyznała Doda.

"Mam propozycję. Chętnie odkupię od tego, który wylicytował moją statuetkę MTV. Chciałabym mieć trzy, zwłaszcza że niedługo, po kolejnej płycie kończę swoją karierę" — dodała artystka.