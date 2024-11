Program "You Can Dance - Po prostu tańcz!" to był wielki przebój. Emitowano go w latach 2007-2012 w TVN. Powstało siedem sezonów. Potem powstały jeszcze dwie edycje. W 2025 r. taneczne show powraca.

Kto poprowadzi nową edycję "You Can Dance"?

Wiemy już, że nową edycję programu poprowadzi Maciej Dowbor, który przez 10 lat był gospodarzem show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w Telewizji Polsat. W 2024 r. przeszedł do stacji TVN, gdzie teraz jest jednym z prowadzących "Dzień dobry TVN".

Jurorami w "You Can Dance" byli tancerze Agustin Egurrola i Michał Piróg. Obok nich w składzie jury pojawiły się Kinga Rusin, Weronika Marczuk, Ida Nowakowska, Anna Mucha. Był też Maciej Florek, zwycięzca pierwszej edycji formatu. Teraz słynny taneczny program powraca, a swoją premierę będzie miał w 2025 r.

Czy Michał Piróg będzie jurorem "You Can Dance"?

Żeby nie psuć zabawy, nie mogę powiedzieć. Ale jeżeli te wszystkie nazwiska pojawiają się w spekulacjach i w niemalże w obstawieniach bukmacherskich, by miały zasiąść za stołem, to zanim się wszyscy wypowiedzą, to w odcinku zatańczy tylko jeden duet, bo potem będą tylko oceny. Chwilę cierpliwości — na dniach wszystko będzie wiadomo - powiedział Michał Piróg w wywiadzie dla Plejady.

Nazwiska na giełdzie, kto zostanie jurorem?

Produkcja nie zdradziła jeszcze, kto zasiądzie w składzie jury. Pierwsze pogłoski wskazują na to, że widzów czeka wiele niespodzianek. Według "Super Expressu" główną kandydatką jest Mandaryna, a to za sprawą udziału w programie "Azja Express", gdzie zachwyciła widzów. Brani są również pod uwagę tancerze Marcin Hakiel oraz Michał Kostrzewski, który jest starszym bratem Małgorzaty Rozenek-Majdan. Możliwy jest również powrót dawnych jurorów: Anny Muchy i Michała Piróga.

Michał Piróg blokuje kandydaturę Augustina Egurroli?

W sieci pojawiły się plotki, jakoby Michał Piróg miał rozmawiać z produkcją show, by nie angażowano Agustina Egurroli. Miał zablokować jego kandydaturę, mówiąc: "on albo ja". Prowadzący "Top Model" szybko zdementował te rewelacje.

Nie wiemy, kto będzie w tym jury itp. Zapewniam, nie było nigdy takiej rozmowy, ponieważ nigdy mnie nic personalnie Agustin nie zrobił takiego, żebym mógł powiedzieć czy pomyśleć, czy żebym komuś mógł powiedzieć takie słowa: "albo ja, albo on" - powiedział Michał Piróg.

Był konflikt Michała Piróga z Augustinem Egurrolą?

Nigdy nie było konfliktu, więc to jest absolutne kłamstwo. Nigdy nikogo nie blokowałem. Nie wpadłem na taki pomysł, żeby powiedzieć "wybierajcie: albo ja, albo on". Też sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żebym mógł powiedzieć w taki sposób - to musiałby być ktoś, kto wyrządziłby mi wielką niewyobrażalną krzywdę, niewybaczalną też. Uważam, że jako ludzie możemy wybaczać wszystko. Nie wybaczamy rzeczy, które są niewyobrażalne dla nas. Tu - wszystkie były bardzo wyobrażalne - podkreślił Michał Piróg.