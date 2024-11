Maciej Dowbor kilka miesięcy temu postanowił odejść z Polsatu. Choć zapowiadał, że planuje odpocząć od mediów, szybko pojawił się w nowej stacji. Okazało się, że dostał propozycję od konkurencji i we wrześniu pojawił się w TVN.

Edward Miszczak mówi o Macieju Dowborze. Tego żałuje

Maciej Dowbor dołączył do zespołu "Dzień dobry TVN" a wiosną poprowadzi program "You Can Dance". W rozmowie z Plejadą jego były szef, czyli Edward Miszczak po raz pierwszy skomentował przejście prezentera do TVN. Przypomnijmy, że zanim dyrektor programowy Polsatu pojawił się w tej stacji, przez lata zajmował to samo stanowisko właśnie w obecnym miejscu pracy Macieja Dowbora.

Artyści są wolni, prowadzący są wolni. Ja żałuję, że tak wybrał. On poszedł, ja przyszedłem. Ale zobaczymy, jak to się sprawdzi. Bardzo trudno wejść na nowe podwórko - stwierdził Edward Miszczak.

Czy "Halo tu Polsat" będzie emitowany przez cały tydzień?

W rozmowie z Plejadą dyrektor programowy Polsatu odpowiedział też na pytanie czy nowy program śniadaniowy "Halo tu Polsat" będzie emitowany nie tylko w weekendy, ale również w tygodniu. Miszczak zaprzeczył.Nie. Na razie my mamy cel, żeby podnieść oglądalność. Nasza stacja jeszcze nie umie robić tego programu. My się dopiero tego uczymy. To jest ogromne wyzwanie dla organizacji, dlatego że nie pracujemy z ludźmi z zewnątrz - powiedział.