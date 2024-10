"Gliniarze" to serial paradokumentalny o tematyce kryminalnej emitowany od 29 sierpnia 2016 na antenie telewizji Polsat. Ewelina Ruckgaber od pierwszego odcinka gra podkomisarz Natalię Nowak, a Łukasz Strzałka - aspiranta Michała Rafalskiego (od odc. 244).

Reklama

Prywatnie aktorzy od sześciu lat byli parą. Z okazji 1000. odcinka produkcji para pojawiła się na kanapie "Halo, tu Polsat", gdzie w rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim ogłosili swoje rozstanie.

"Za dużo pożarów"

Jak podkreślili, za nimi wiele rozmów, którym towarzyszył płacz. Teraz gdy emocje już opadły, mogli na spokojnie podzielić się tą wiadomością. Co zaskakujące, nadal ze sobą mieszkają.

Ty bardzo ładnie powiedziałeś o tych dwóch ogniach. W związku zazwyczaj jest tak, że jest ogień i woda, a w naszym przypadku jest ogień i ogień. I brakuje tej wody - wyznała Ruckgaber. Za dużo pożarów, za dużo pożarów po prostu - dodał po chwili Strzałka.

"Może jeszcze zatęsknimy"

To wygasało już jakiś czas. To nie jest też tak, że my usiedliśmy i nagle to jest dzisiaj koniec i tak dalej. Tylko że to już z perspektywy czasu, od powiedzmy mniej więcej roku gdzieś dochodziliśmy do takich wniosków, że chyba to się nie uda - powiedział Łukasz Strzałka.

Stagnacja jest najgorsza. My sobie powiedzieliśmy, że tak czy tak wygramy, bo jeżeli się rozejdziemy w dwie strony, zatęsknimy za sobą i wrócimy do siebie, to wygraliśmy. A jeżeli się okaże, że zbudujemy sobie szczęście z kimś innym. No to też wygraliśmy - podsumowała aktorka.