Ostatnio na Instagramie aktorki pojawił się filmik promujący platformę streamingową, w którym towarzyszył jej mąż, Maciej Dowbor. Joanna Koroniewska wystąpiła bez grama makijażu. To wywołało niestety lawinę nieprzychylnych uwag na temat jej wyglądu. Kolejny raz internauci "popisują" się złośliwościami pod jej adresem.

Dyskusja pod postem

"Ona wygląda, jakby miała z 60 lat" - napisał jeden z internautów. Koroniewska nie pozostała obojętna na te słowa i postanowiła zabrać głos.

"Ona" ma imię i jej nie obserwujesz, więc co cię to obchodzi?" - napisała aktorka. Internauta był uparty i twierdził, że Joanna Koroniewska jest osobą publiczną i powinna umieć przyjmować krytykę. "To nie jest krytyka, to chamstwo. Ja i wiele innych osób widzimy tę znaczącą różnicę" - podsumowała aktorka.

Kto kogo obraża?

Kolejna osoba pod tą samą rolką postanowiła odnieść się do tego, jak wygląda aktorka. "Dlaczego czyjaś opinia, że ktoś wygląda starzej, jest chamstwem? Dlaczego mamy się wstydzić wieku? Czy "wyglądasz na 60 lat" jest obelgą? Nie ma się o co obrażać" - czytamy pod postem. "Nikt tutaj nie wstydzi wieku. Proszę przeczytać ten komentarz ze zrozumieniem. Pozdrawiam" - skwitowała wypowiedź użytkowniczki Instagrama.

