Po kilkuletniej przerwie w obrotowym fotelu „The Voice of Poland" znowu zasiądzie Michał Szpak. Był już jurorem w czterech edycjach tego talent show. Obok niego zobaczymy debiutującego w roli trenera Kubę Badacha. W trakcie nagrań szybko się okazało, że relacje między muzykami są zaskakujące i niezwykle dynamiczne.

Iskrzy między Michałem Szpakiem a Kubą Badachem

Szermierka słowna, cięte riposty, drobne przytyki – materiał wideo promujący pierwszy odcinek nowej serii obfituje w niezwykle zabawne dyskusje, które z pewnością dodadzą niezwykłej energii i dynamiki muzycznym rywalizacjom uczestników nowej odsłony „The Voice of Poland".

"Mam wrażenie, że muszę wytłumaczyć ci to, co Kuba powiedział (...) Wiesz, on nie porozumiewa się tym samym językiem"; „jak bym ci miał doradzić, to nie bierz Kuby" – to tylko kilka z wielu wypowiedzi Michała Szpaka, którymi raczył kolegę po fachu.

"Wiesz co, zaczynam się zastanawiać, czy lepiej by było, gdybym nie dowidział" – odwdzięczał się Kuba Badach.

Kiedy zobaczymyp pierwszy odcinek nowej edycji "The Voice of Poland"?

Mimo licznych słownych przepychanek, do których dochodziło na planie jubileuszowej edycji „The Voice of Poland", panowie zapewniają, że łączy ich sympatia bez grama złości.

"Z Michałem zagraliśmy już kilka tras i tak naprawdę mamy super przelot. Będzie wesoło i oczywiście będziemy sobie docinać, ale będzie fajnie" - mówił na konferencji ramówkowej TVP Kuba Badach, którego debiut w roli trenera będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2.