Nicole Sochacki-Wójcicka to lekarka i influencerka, która znana jest pod pseudonimem Mama Ginekolog. Od wielu lat działa w mediach społecznościowych, gdzie udziela m.in. porady ginekologicznych. Co ciekawe, przez długi czas nie udawało jej się zdać egzaminu ze specjalizacji. Oprócz tego chętnie dzieli się też informacjami z życia prywatnego. Ma męża, z którym wychowuje dwójkę dzieci. Jej posty budzą kontrowersje, a internauci bywają bezlitośni. Tym razem poszło o ślubną stylizację. Internautom nie przypadł do gustu kolor sukienki, którą założyła na uroczystość.

Kreacja Mamy Ginekolog

W miniony weekend Mama Ginekolog pochwaliła się m.in. zdjęciami z wesela, na które poszła razem z mężem. Na jednym z nich możemy zobaczyć, jak stoi u boku ukochanego ubrana w białą krótką sukienkę. Jej kreacja znalazła się w ogniu krytyki.

Mama Ginekolog ubrała się w białą, krótką sukienkę na ramiączka. Gorset był pokryty koronkami, a dół wykończono falbanami. Jej look dopełniła fryzura z lekkimi falami oraz delikatny makijaż. "About last night [ang. O ostatniej nocy - przyp. red]"- napisała pod postem.

Internauci ruszyli do ataku

Fani zareagowali natychmiast. Podzielili się na dwie grupy. Jedni komplementowali Mamę Ginekolog za zachwycający wygląd. "Przepiękna", "Wyglądałaś sztos" - napisali. Drudzy spojrzeli jednak na sprawę nieco inaczej i zarzucali jej, że nie powinna wybrać białej sukienki. Argumentowali, że w dniu ślubu ten kolor jest zarezerwowany tylko i wyłącznie do panny młodej. "Kolor biały i ecru jest zarezerwowany dla panny młodej mimo wszystko. To ona musi się wyróżniać w tym dniu" - napisała jedna z internautek. "Nie ma gorszego nietaktu niż przyjście na nieswój ślub w białej sukience" - stwierdziła następna. "Jest tyle kolorów do wyboru, więc w dniu ślubu można się powstrzymać i wybrać inny niż biały, mi by było normalnie przykro" - grzmieli internauci.