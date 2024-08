Telewizja śniadaniowa przeżywa renesans. Widzowie mają w czym wybierać. W kwietniu TV Republika wystartowała z programem "Wstajemy!", w którym można oglądać znane z TVP twarze, takie jak Anna Popek i Rafał Patyra. Teraz Polsat wkracza do gry z "Halo tu Polsat". "Pytanie na śniadanie" oraz "Dzień dobry TVN" walczą więc o swój kawałek "telewizyjnego tortu".

Nowe pomysły telewizyjnych śniadaniówek

"Dzień Dobry TVN" wróciło na antenę 26 sierpnia z przytupem. Nowym gospodarzem został Maciej Dowbor, a do współprowadzenia zaproszono aż 10 gwiazd, w tym legendę polskiego sportu Adama Małysza. Czy to wystarczy, by utrzymać pozycję lidera?

Również ekipa "Pytania na śniadanie" ruszyła do ofensywy. Jak zdradziła Kinga Dobrzyńska, szefowa tego programu, w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, trwają prace nad nową oprawą, która zadebiutuje już pod koniec września. Nowa scenografia i czołówka z udziałem widzów – to coś, czego jeszcze nie było.

"Scenografia się buduje. Wejdziemy na koniec września. Czołówka się tworzy. Wpadliśmy na pomysł, że chcemy zaangażować do niej naszych widzów. Chcemy, żeby byli częścią czołówki "Pytania na śniadanie" - poinformowała Kinga Dobrzyńska.

Na instagramowym profilu programu pojawiło się następujące ogłoszenie: "Poszukujemy nowych twarzy do czołówki programu. Zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku, pochodzenia, doświadczenia, pasji czy zawodu. Liczy się autentyczność i pozytywna energii. Rodziny z dziećmi, zwierzaki, a nawet obcokrajowcy – wszyscy są mile widziani!".

Nowa gwiazda w ekipie "Pytania na śniadanie"

W nowym sezonie zobaczymy także Magdalenę Różczkę, która przygotuje dla TVP reportaże. Aktorka jest znana z takich filmów jak np. "Listy do M" oraz "Lejdis?". Wystąpiła też m.in. w serialu "Rojst. Millenium".

Ale to nie koniec nowości. Jak podkreśla Kinga Dobrzyńska, zespół ma kilka pomysłów, które jeszcze nigdy nie były realizowane w "Pytaniu na śniadanie". Zmiany nie dotyczą prowadzących – zespół pozostaje w tym samym składzie, co w styczniu. Joanna Górska, Robert Stockinger, Beata Tadla i Tomasz Tylicki, Klaudia Carlos i Robert El Gendy, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz oraz Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło – to oni będą towarzyszyć widzom jesienią.