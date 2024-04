Mama Ginekolog a tak naprawdę Nicole Wójcicka-Sochacki zdobyłą popularność dzięki temu, że promowała w sieci wiedzę na temat ginekologii. Zaczęła też dzielić się swoim życiem prywatnym oraz zamieszczać wzmianki o swoich kolejnych biznesach, czy podróżach.

Mama Ginekolog skrytykowana przez internautkę

Szybko przekonała się, że internetowa popularność ma też swoje ciemne strony. Wiele osób krytykuje ją a wręcz hejtuje za to, co zamieszcza. Jedną z głośniejszych afer z jej udziałem był fakt, że przyjmuje bez kolejki w gabinecie swoje znajome. Niedawno narzekała publicznie, że nie ma koleżanek, bo te się od niej odwróciły. Stwierdziła także, że "chciałaby, żeby symbolem jej życia nie była torebka na promocji".

Teraz musiała zmierzyć się z kolejnym hejtem, ale też donosami. Na swoim Instagramie Mama Ginekolog zamieściła zdjęcie, na którym całuje się ze swoim mężem.

Jedna z internautek stwierdziła, że mąż traktuje Nicole "jak kasjerkę". Na odpowiedź nie musiała długo czekać.

Z czystej ciekawości - jak traktuje się kasjerkę? Bo ja do kasjerki jestem miła i płacę jej za to, co kupuję. Czyli według Ciebie Kuba jest miły i coś u mnie kupuje? - zapytała Mama Ginekolog.

Mama Ginekolog dostaje donosy o zdradzie męża

Dodała także wpis w InstaStories.

Wkurzyłam się. (...) Regularnie dostaję jakieś z d*py donosy o zdradzie- stwierdziła.

Dziewczyny, wierzcie, można mieć super męża. Jeśli to czytasz i nie wierzysz, to prawdopodobnie nie czujesz się pewnie w swoim związku lub masz złe doświadczenia. Ta myśl świadczy o Twojej relacji z miłością. Bardzo mi przykro, że tak myślicie. Nie zmienię tego, niestety, ale może dam Wam do myślenia - czytamy.

Przy okazji napisała, że "miała cholerne szczęście w życiu, że właśnie tego męża wybrała".