Filip Chajzer dołączył do grona celebrytów, takich jak Krzysztof Ibisz czy Andrzej Piaseczny, którzy zdecydowali się na poprawki uśmiechu. Prezenter poddał się zabiegowi bondingu, który polega na upiększeniu zębów materiałem kompozytowym. Efekt? Oślepiająco białe zęby, które przyciągnęły uwagę internautów.

Reklama

"Metamorfoza uśmiechu Filipa Chajzera zakończona! Czas na podbój Ameryki, Hollywood Smile będzie pięknie lśnił, kiedy Filip uśmiechnie się przy swoich budkach z kebabem za oceanem!" – czytamy na stronie kliniki pod zdjęciem szeroko uśmiechniętego 39-latka prezentującego swoje nowe uzębienie.

Radość Filipa Chajzera

Sam Filip Chajzer również nie kryje radości z nowego uśmiechu. "Nigdy nie sądziłem, że to jak czujesz się ze swoim uśmiechem ma tak kolosalne znaczenie dla samooceny. Uwielbiam się śmiać, to moje w sumie hobby" — wyznał w poście na Instagramie. "Nie znoszę złych emocji, zresztą lubienie ich byłoby wbrew logice. [...] Nie mogę przestać się cieszyć, a o to przecież w życiu chodzi" - dodał.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Bezlitośni internauci

Chociaż pod postem pojawiło się sporo słów zachwytu, to nie wszystkim spodobała się ta zmiana. Internauci nie szczędzili gorzkich słów krytyki w komentarzach. "Nikt nawet w dzieciństwie nie ma takiego koloru zębów. Strasznie nienaturalna biel. Komicznie to wygląda", "Twoje zęby są w kolorze muszli toaletowej lub umywalki", "Wygląda to kiczowato i komicznie" - pisali.

"To jakiś żart? Klozetowej bieli żaden dentysta nie uzna za ładną. Mówię to jako dentystka. Pacjenci nie muszą się znać na kanonach piękna i mieć poczucia estetyki. Od tego jest lekarz, żeby dobrze doradzić" - napisała kolejna z internautek.