W poniedziałek 26 sierpnia Mariah Carey przekazała bardzo smutne wieści. "Mam złamane serce. W ostatni weekend straciłam mamę" - przekazała w oświadczeniu dla "E! News". Tego samego dnia zmarła jej siostra Alison. "Niestety, w nieszczęśliwym splocie zdarzeń, tego samego dnia życie straciła również moja siostra. To błogosławieństwo, że byłam w stanie spędzić z mamą ostatni tydzień przed jej śmiercią" - napisała artystka.

Reklama

Z tego, co gwiazda muzyki pop opowiadała do tej pory o matce i siostrze wynika, że ich stosunki różnie się układały. "To nigdy nie było tylko czarno-białe - to była cała tęcza emocji" - napisała artystka w swojej autobiografii.

Relacje Mariah Carey z matką

Mariah Carey nie podała przyczyn śmierci matki i siostry. "Doceniam miłość i wsparcie wszystkich oraz szacunek dla mojej prywatności w tym niemożliwym czasie" - podkreśliła.

Patricia Carey była śpiewaczką operową i nauczycielką śpiewu, zanim założyła rodzinę z mężem Alfredem Royem Careyem. Para miała troje dzieci - a na świecie Alison, Mariah i syna Morgana. Rodzice Mariah Carey rozwiedli się, gdy przyszła gwiazda miała trzy lata.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

BBC przypomina, że Mariah mówiła też o miłości, jaką czuła do swojej matki. Wyraziła to w dedykacji do wspomnień: "Pat, mojej matce, która robiła jak najlepiej wszystko, co mogła. Będę cię kochać najlepiej, jak potrafię, zawsze”.

"Przyjmij wyrazy współczucia", Modlę się za ciebie Mariah", "Bardzo mi przykro z powodu twojej straty" - czytamy w sekcji z komentarzami.

Kariera Mariah Carey

Mariah Carey jest rekordzistką pod względem największej liczby singli solowych, które znalazły się na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100. Pojawiło się tam aż 19 jej piosenek. Mariah Carey sprzedała ponad 220 milionów płyt na całym świecie. Jej świąteczny singiel "All I Want For Christmas Is You" jest jedną z najlepiej sprzedających się piosenek świątecznych wszech czasów.