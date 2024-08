Roksana Węgiel od dłuższego czasu związana jest z producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Wokalistka zapowiadała ślub na sierpień tego roku. Tymczasem pod koniec marca zarejestrowano firmę artystki, a w dokumentach pojawiła się już jako Roksana Węgiel-Mglej, co miałoby wskazywać, że para jest już po ślubie. Okazało się, że piosenkarka i producent muzyczny wzięli ślub cywilny. Sami długo tego nie potwierdzali, ale w końcu na palcu Roksany można było zobaczyć pierścionek, który wyglądał jak obrączka.

Lista weselnych gości u Roksany Węgiel

W mediach pojawiły się szczegóły, dotyczące ceremonii ślubu kościelnego pary oraz następującego po niej wesela. Goście zostali już poinformowani o terminie przyjęcia, ale na zaproszeniach miało zabraknąć jednej kluczowej informacji, czyli adresu. To dlatego, że zakochani nie chcą, by na ceremonii pojawili się fotoreporterzy. Media dotarły jednak za to do listy gości.

Portal party.pl podaje, że na uroczystości ma pojawić się Maryla Rodowicz - warto przypomnieć, że artystki nagrały wspólną piosenkę. Na liście gości miał pojawić się także raper Mata.

Roksana Węgiel brała udział w 14. edycji programu "Taniec z gwiazdami", dlatego na ceremonii mają pojawić się też tancerze Michał Kassin, Maffashion oraz Michał Danilczuk.

Nad wszystkim czuwa Izabela Janachowska

Para młoda korzysta z usług Izabeli Janachowskiej, jednej z najbardziej rozpoznawalnych wedding plannerki w Polsce. To właśnie ona odpowiedzialna jest za menu weselne czy ozdoby. Ślub ma się odbyć na Podkarpaciu - w rodzinnych stronach wokalistki.

